Ferreres le puso precio al dólar en medio de la suba: «A fin de año llega a…»

El economista vaticinó a cuánto se irá la divisa después de las elecciones. Además, también dejó en claro que habrá una «cierta repercusión en los precios, pero sin tanta relevancia» como en otros períodos.

Desde el inicio de la Fase 3 del programa económico, que incluyó la flexibilización del cepo y la implementación de un régimen de flotación entre bandas para el dólar, el tipo de cambio oficial no registró grandes sobresaltos en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

La divisa oficial se mantuvo en el rango de los $ 1100 y $ 1200 para la venta hasta fines de junio. A comienzos de julio, la ecuación cambió y comenzó a observarse una fuerte presión alcista sobre el dólar.

En lo que va del mes, la divisa acumula un alza de $ 60, aunque, el viernes 18, llegó a alcanzar su pico máximo desde que se flexibilizó el cepo (cotizó a $ 1300, ahora se ubica a $ 1275).

Algunos factores, como el fin de la rebaja temporal de retenciones, el pago del aguinaldo, la cobertura preelectoral y el ruido político en el Senado que, según el Ejecutivo, pondría en riesgo el orden fiscal, entre otras cuestiones, incidieron para que la divise rompa con la «pax cambiaria».

Al respecto, el economista Orlando Ferreres vaticinó qué ocurrirá con el tipo de cambio en los próximos meses. «Yo creo que va a seguir flotando, con pequeños aumentos. A lo mejor, a fin de año llega a $ 1400, pero no sería un problema: sería reconocer la inflación que está habiendo todos los meses (alrededor del 2%)», señaló en diálogo con Ahora Play.

Incluso, el consultor insistió en que ese precio «estaría bien para responder a las necesidades de importación y exportación», mientras que «los turistas se verían beneficiados, pero no tanto».

En ese sentido, insistió que la suba del dólar no se trasladaría al índice de inflación. «Va a haber como una reconfiguración del tipo de cambio para llegar a $ 1400 a fin de año. No va a tener mucho peso en la inflación. Algún peso va a tener, pero después de las elecciones de octubre».

Y remarcó: «Va a tener cierta repercusión en los precios, pero sin tanta relevancia. Han sido valores que ya hemos registrado».

En concordancia con ello, el director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, dijo que esta disparada de la divisa no parece traducirse a precios.

La apreciación del dólar desde abril suma un 18%, aunque el traslado a la inflación sería menor. «Por el momento en nuestras mediciones no se observa un traslado a precios de la suba en las distintas cotizaciones del dólar en las últimas semanas», detalló.