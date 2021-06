Ferreyra vuelve a la Liga con La Unión: “Nos cruzamos en el momento indicado”

Compartir

Linkedin Print

El base de extensa trayectoria se suma a las filas del elenco formoseño que comandará Chiche Jápez la próxima temporada. “Muy pocas veces se da que se cumplen todos los deseos, ser parte de un club con un buen proyecto, un buen entrenador, formar el mejor equipo posible y ser competitivos”, manifestó.

Es hora de volver a casa para Nico Ferreyra. El experimentado base regresa a nuestra competencia nacional luego de su pasos por Chile y Brasil, en Deportivo Valdivia y Caxias do Sul. El jugador se sumará al proyecto deportivo de La Unión de Formosa de cara a la próxima temporada.

El nicoleño de 36 años dialogó con Prensa AdC y contó los motivos de su retorno al país para formar este vínculo con la institución formoseña. Ferreyra habló sobre su presente, sus deseos de volver a jugar en Argentina y sus vivencias en el exterior. “Me costó mucho al principio jugar afuera después de estar tantos años acá en Argentina pero una vez que te desprendés te empezás a adaptar a otro formato, otra liga, otro estilo de juego. El pasar a ser una ficha nacional a ser un extranjero, las responsabilidaddes que debes tomar. Tenés que aprender a jugar estando un poco más pendiente de tu rendimiento, más en lo individual que en lo colectivo”, comentó Nico en el inicio de la charla sobre su decisión de emigrar al exterior tras su paso por Quilmes de Mar del Plata. El base tiene una extensa carrera en la Liga Nacional. Vistió los colores de Gimnasia de Comodoro, Quilmes, Regatas (donde fue campeón), Estudiantes de Concordia, Boca, Olímpico, Hispano.

Su último equipo fue Caxias do Sul en Brasil donde compartió plantel con quien será su entrenador en La Unión, Chiche Jápez. “La NBB hace mucho tiempo que tenía ganas de jugarla por el nivel. Se me dio esa oportunidad y volví a estar otra vez fuera del país. La realidad es que yo siento que pertenezco acá, a nuestra Liga, después de tantos años, pero tuve también en cuenta el tema económico que es muy importante, más para mí que quizá ya estoy más en mis últimos años de estar bien y tener una buena calidad física. Estoy más cerca del final que del principio de mi carrera. Son muchas cosas las que se suman a la hora de decidir jugar afuera”.

En cuanto a este nuevo desafío con La Unión, Ferreyra detalló los motivos de su elección: “Ahora me encontré con un presente en el cual el estar fuera de casa, lejos de mis afectos, jugando diferentes ligas, empieza a pesar. Justo me cruzo con La Unión, que creo que fue el momento indicado que nos cruzamos por los dos. Ellos tienen ganas de comenzar un proyecto con un poco más de ambición, con un buen equipo. Plantear desde ese lugar una base que pueda servir a futuro para construir. Se suma a todo esto que a mí me dan ganas de estar acá, de jugar en la Liga, de estar en un buen equipo, de tener prácticamente los mismos objetivos del proyecto deportivo que presenta La Unión. Ni hablar que a eso se suma también mi conocimiento por Chiche, que va a ser el entrenador, y mi relación con él la pasada temporada”.

“Es difícil que todo encaje de la manera que uno lo imaginó. La estabilidad económica, estar cerca de la familia, en un buen equipo. Creo que la mayoría de las veces no se da todo. Más en este contexto donde los miedos son mayores. La pandemia nos ha hecho ver un montón de cosas de forma diferente, en todos los aspectos. Priorizo ver y estar cerca de mi familia. Enseguida tuve en cuenta lo de La Unión y me puse muy feliz. Muy pocas veces se da que se cumplen todos los deseos de uno para ser parte de un club con un buen proyecto, un buen entrenador, formar el mejor equipo posible, ser competitivos. Cumple claramente con mis objetivos”, admitió el base sobre su decisión y la manera en que se dio este vínculo con el club.

Al hacer referencia a su relación con Chiche Jápez y a los desafíos que encararán la próxima campaña, el jugador manifestó: “No nos hemos sentado a hilar fino en lo que él quiere plasmar dentro de la cancha, en su idea de juego en una Liga que es larga, que es competitiva. A partir de tener el plantel completo y cerrado se empiezan a buscar un montón de variantes a lo que tiene que ver con el juego pero hay algo que se suma a todo esto que es lo que yo conozco de él y él de mí por haber trabajado juntos la última temporada y también por conocernos de hace varios años. Después eso hace que el grupo sea más sólido, que al ser una liga larga puedas tener altibajos, momentos buenos y malos, pero que se pueda seguir una línea, para de esa manera llegar a ser lo más regular posible. Sabemos a que vamos, de la forma que tenemos que trabajar. Para mí la Liga va a ser más competitiva de lo que fue el año pasado y más pareja. Eso hace también que para cualquier equipo sea un motivo de ilusionarse para hacer un buen año, porque quiere decir que si hacés un buen grupo, si lo consolidás, y si sos dentro de todo regular te podés llegar a meter en el final para pelear cosas importantes”.

Ferreyra cuenta que “miraba casi todos los juegos de la Liga Nacional pasada” y deja su reflexión al respecto: “Fue un año de adaptación a lo que vivimos. Creo que la situación y el contexto influyó muchísimo, más allá de que en las instancias finales se vio a los equipos que estaban preparados para eso con buenos planteles, buenos jugadores. Fue ir aprendiendo sobre la marcha. Estás llevando adelante una Liga y a su vez tratando de que la salud, que es lo más importante, se priorice sobre todo. Hay que adaptarse a esta pandemia, a los protocolos, a jugar en un determinado lugar, no volver a tu casa, de repente estar expuesto. Parte también un poco de la responsabilidad de cada uno”.

Con Nico Ferreyra como conductor, La Unión toma forma para la edición 2021/22 con ambición y expectativas por lo que vendrá. Hasta el momento confirmó al base, a Patricio Tabárez, Jonatan Maldonado y Lucas Arn.

Compartir

Linkedin Print