Ferroviario será el único equipo correntino en el Regional Amateur

Este martes fue la fecha límite que puso el Consejo Federal de fútbol para ratificar o no su participación en el certamen que se reanudará a fines de noviembre. El “verdolaga” jugará mientras que los otros cuatro se bajaron. Hubo confirmaciones, pedido de prórroga y renuncias a lo largo de toda la tarde.

Ferroviario confirmó su participación en el Torneo Regional que se jugará desde el 29 de noviembre y, con las confirmaciones y renuncias, ahora el Consejo Federal deberá definir el formato para consagrar los 4 ascensos al Federal “A”.

El ‘Tren Verde’ empezará a trabajar este lunes bajo las órdenes de Yury Kordylas –reemplaza a Cristian Mazzon-, y estará acompañado por Osvaldo Chávez como ayudante de campo y Javier Quatrin como preparador físico.

Puente Seco de Paso de los Libres, Sportivo Santa Lucía, Victoria de Curuzú Cuatiá (no mandó nota) y Apinta de Mercedes decidieron no continuar con el certamen que se había frenado a mediados de marzo por la cuarentena.

En cuanto al resto de la Región Litoral Norte, Falucho de Gral. San Martín (Chaco), Atlético Posadas y Guaraní Antonio Franco también confirmaron su participación; mientras que 8 de Diciembre, Primero de Mayo y Sol de América, todos de Formosa; y Libertad de Charata, confirmaron mediante una nota sus respectivas bajas.

De los 98 equipos de todas las regiones, un total de 9 no presentaron nota de confirmación ni de baja. Entre ellos están el mencionado Victoria y los chaqueños Fontana, Sportivo Pampa, Resistencia Central y Villa Alvear, quienes esperan alguna prórroga para decidir si juegan o no.

