Fervor y Devoción en Formosa: La Celebración de San Cayetano en el Barrio La Floresta



Una tradición profundamente arraigada en la cultura argentina, la celebración del Día de San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo, movilizó a miles de fieles en Formosa.



Desde las primeras horas de la mañana, la parroquia San Cayetano, ubicada en el barrio La Floresta, se convirtió en el epicentro de la fe y la esperanza. El programa radial «Exprés En Radio» (FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO) se comunicó con el diácono Ramón Ruiz para conocer de cerca el pulso de esta jornada tan especial.





En medio del palpable movimiento de personas, el diácono Ramón Ruiz describió la intensa actividad. «En este momento estoy en un stand que es de bendición, donde estamos bendiciendo los obsequios de piedad, incluso las intenciones que traen las hermanas. Compartiendo aquí en el barrio La Floresta la bendición sobre los objetos de piedad que han traído mis hermanos y también sobre sus proyectos, en especial lo laboral que ellos tienen», comentó Ruiz.



Un Cronograma Cargado de Fe



La jornada arrancó temprano con un cronograma que buscó abarcar a todos los fieles. «Desde muy temprano estamos, desde las 5 que fue el saludo de sábado, 5:30 fue el rosario de la Aurora, a las 6 fue la primera santa misa, a las 9 la misa fue de niños, ahora a las 11 tenemos misa de jóvenes», detalló el diácono.



El fervor no cesaría durante el día, ya que la tarde traería más actividades. «A las 14:30 vamos a tener la bendición de pan y promeseros. 15 horas en la procesión y misa central. Bien, bien, bien», afirmó Ruiz, subrayando la alta participación de la gente.

El diácono también resaltó que si bien muchos acuden con pedidos de pan y trabajo, también es un día para el agradecimiento, especialmente en un año que ha sido difícil para muchos.



La Fe, un Compromiso Cotidiano



Ante la pregunta sobre la naturaleza de la fe, el diácono fue claro en su mensaje: no es un pedido de un solo día. «La fe hay que tener bastante fuerte, no solamente es hacer un pedido de un día o de una hora, sino debe ser constante. La oración, bien nos dice la palabra, está en todo tiempo y en todos los momentos, así que no solamente en un día como hoy estaremos consiguiendo esa gracia, sino que también él obra durante todo el año», enfatizó.



Este sentimiento de devoción constante se refleja también en los encuentros mensuales. «Durante todo el año, el día 7 nos encontramos aquí a las 18 horas con los promeseros que vienen a dar gracias y siguen haciendo sus peticiones diarias», explicó.



La celebración del 7 de agosto es particularmente emotiva. Muchos fieles se acercan con velitas como agradecimiento. «Una vela que enciende la esperanza, la esperanza de un mañana mejor», expresó con emoción el diácono Ramón Ruiz.



Actividades para el Resto de la Jornada

Para aquellos que aún deseen participar, el diácono compartió el cronograma restante:

11:00 hs: Misa de jóvenes.

14:30 hs: Bendición de pan y promeseros.

15:00 hs: Procesión y misa central.

21:00 hs: Última misa del día.



La celebración de San Cayetano es, sin duda, un pilar de la cultura y la fe en Formosa, un día para renovar la esperanza, agradecer y depositar la confianza en el patrono del pan y del trabajo.

Con el diácono Ramón Ruiz liberado para continuar con las actividades, el equipo de «Exprés En Radio» agradeció su tiempo y la oportunidad de conectar con la comunidad en una de las jornadas más importantes del calendario religioso.