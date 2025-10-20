Festejó en Formosa: Paraguay es el nuevo campeón del Select 12 Norte

Tras dos largas jornadas de viernes y domingo a puro rugby el conjunto paraguayo se coronó como el campeón invicto de la edición 2025 de el Campeonato Argentino Juvenil M17 Zona Desarrollo Select 12, versión Norte. Por primera vez desde la creación del torneo el conjunto de la albirroja se queda con el trofeo tras vencer al último campeón, Misiones, por 11 a 8 en una final mas que ajustada.

A continuación los

resultados de los encuentros:

RESULTADOS JORNADA 1 (viernes 17 de octubre)

Paraguay 31-0 San Luis

Misiones 15-5 Formosa

Andina 52-0 San Luis

Jujeña 31-12 Formosa

Paraguay 10-6 Andina

Misiones 20-3 Jujeña

JORNADA 2 (domingo 19 de octubre)

Misione 26-3 Andina (semifinal 1)

Paraguay 16-3 Jujeña (semifinal 2)

Formosa 26-0 San Luis (final 5° puesto)

Andina 12-16 Jujeña (final 3° puesto)

Misiones 8-11 Paraguay (final)

EL CUADRO DE HONOR

Los últimos ganadores del Campeonato Argentino Juvenil Zona Desarrollo Select 12 fueron:

2018 Misiones

2019 Andina

2020 No se disputó

2021 Sur (Zona Azul) y Córdoba (Zona Blanca)

2022 Alto Valle

2023 Andina (Norte) y Chile (Sur) *Chile ganó la final entre ambos

2024 Misiones (Norte) y Oeste (Sur) *Oeste ganó la final entre ambos

2025 Paraguay (Norte)

Córdoba recibirá una

nueva Concentración

Nacional de Las Yaguaretés

Del 20 al 23 de octubre, Las Yaguaretés se reunirán en Alta Gracia, Córdoba, en una nueva Concentración Nacional que servirá para continuar con la preparación para el primer torneo del renovado Circuito Mundial de Sevens. Recordemos que las dirigidas por Nahuel García y Facundo Salas lograron la clasificación al SVNS 3 tras obtener el tricampeonato sudamericano en Lima en el mes de mayo.

Formato 2026 – Las Yaguaretés

SVNS 3

8 equipos femeninos y 8 equipos masculinos competirán en un único torneo que se desarrollará en enero de 2026, aún con sede a definir. Los primeros dos seleccionados femeninos y masculinos avanzarán al SVNS 2.

SVNS 2

6 equipos femeninos y 6 equipos masculinos competirán en tres torneos entre febrero y marzo, aún con sedes a definir. Los primeros cuatro equipos femeninos y masculinos avanzarán a las finales del Circuito Mundial (SVNS World Championship).

SVNS World Championship

12 equipos femeninos y 12 equipos masculinos se enfrentarán en tres torneos para definir a los campeones de la temporada. Se jugarán en Hong Kong (17 al 19 de abril de 2026), Valladolid (29 al 31 de mayo de 2026) y Bordeaux (5 al 7 de junio de 2026).

Las Yaguaretés tendrán una importante prueba en enero para buscar la clasificación al SVNS 2, y es por eso que estas concentraciones son determinantes para seguir en la construcción del equipo. Recientemente varias jugadoras del seleccionado femenino vieron acción en el Nacional de Clubes (Cardenales se coronó campeón), y este será suprimer encuentro tras el torneo nacional disputado a principios de octubre en Carlos Paz.