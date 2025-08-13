Festival de la Niñez en El Colorado, con Artistas,Payasos y sorteo gratis de un centenar de Bicicletas



EL COLORADO. Los tradicionales festejos destinados a los niños de esta ciudad, es ya una larga tradición de todos los años, con un festival que se lleva adelante en la Plaza Central, durante la gestión del Intendente Mario Brignole.

La jornada de festejos comienza poco después de mediodía, con la entrega de cupones para que todos los chicos participen de un sorteo de bicicletas. Para ello se realiza una tarea con mucha gente comprometida que se sitúan en cada acceso a la plaza local, entregando los cupones. De esa forma se aseguran que cada niño que llega al lugar, reciba su cupón con el que pueda acceder a una bicicleta.

Es un día con la actuación de artistas, payasos, animadores y los sorteos; sin embargo, la Plaza Central se prepara especialmente para los homenajeados, ya que en distintos sectores disponen de castillos inflables para que, en forma gratuita, puedan acceder los chicos.

En el Escenario Municipal “Gringo Acuña” se centraliza todo el espectáculo y los juegos recreativos, donde se entregan pelotas, muñecas y un montón de cosas más.

Es una jornada en la que la Municipalidad local no solo convoca a los empleados, sino también a mucha gente que son del equipo del Intendente, ya que durante la jornada se recorren todos los sectores de la plaza, entregando chocolate y pan de leche.

Bicicletas

En los últimos días la municipalidad viene trabajando en todos los detalles de la organización que, para atender a miles de niños, tienen que disponer de muchos colaboradores que, gustosos se ofrecen a ser parte del evento.

Para la oportunidad se contratan artistas de primer nivel en el ámbito del espectáculo infantil, al que siempre se suman los payasos, entre los cuales “Piñón Fijo”, siempre aparece dispuesto a sumar minutos de felicidad para los más pequeños.

En el trabajo mancomunado del Ejecutivo Comunal y el Poder Legislativo, siempre concretan largas y animadas jornadas para esta fecha. Este año, el Presidente del Concejo Deliberante, concejal Fernando Brignole, confirmó que una vez más el Legislativo Comunal, hizo un aporte de los excedentes disponibles, para sumar y poder hacer la compra de al menos un centenar de bicicletas de varios modelos y tamaños, para la entrega en la jornada destinada a los más chicos.