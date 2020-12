Festival Regional de Cine Guácaras: el retrato documental “Tijera” ganó el premio

Compartir

“Tijera”, ejercicio retrato documental de estudiantes de la ENERC NEA, se consagró como mejor cortometraje en la competencia universitaria, durante la décima edición del Festival de Cine Regional Guácaras, realizado recientemente en Santa Ana de los Guácaras (provincia de Corrientes).

El equipo está conformado por los siguientes alumnos: Horacio Olmedo O`higgins (Dirección), Ayelén Loebarth (Producción), Jimena Ayala (Asistencia de Dirección y Guión), Leandro Fernández (Dirección de Fotografía), Jesús Torres (Montaje), Kamila Lird (Sonido), José Beltrán (Dirección de Arte), , Luis Ruíz Díaz (Asistente Dirección), Victoria Velazco (Asistencia de Producción), Martín Palavecino y Maxi Ramos (Asistencia de Fotografía), Priscila Cabrera (Asistencia de Sonido) Loana Martín (Asistencia de Arte).

El galardón fue recibido por Ayelén Loebarth, estudiante de segundo año, oriunda de Entre Ríos, con radicación en la ciudad de Corrientes. La ceremonia de premiación fue seguida con gran alegría por sus compañeros y compañeras, a través de las redes sociales que transmitieron el evento. Aparte de la estatuilla, los estudiantes se llevaron veinte mil pesos, entregados por la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC), dependiente de la UNNE .

Por consagración del voto del público, alcanzando un treinta y tres por ciento de adhesión, la noticia de que “Tijera” había ganado en la categoría en la que compiten producciones de escuelas de cine del país, fue festejada con bocinazos, luces y balizas de decenas de vehículos congregados en el Polideportivo Municipal de la anfitriona localidad correntina.

Otro cortometraje que también participó fue el trabajo de tesis “Impune”, dirigido por Cecilia Hauff, flamante realizadora cinematográfica integral.

La vice-rectora de la ENERC NEA, Karina Neme felicitó a los ganadores, además de resaltar la calidad narrativa y técnica del cortometraje realizado durante la cursada de primer año, remarcando que con pasión, esfuerzo y compromiso han logrado su primer cortometraje curricular en equipo, poniendo en práctica todo el conocimiento adquirido, experimentando, y aprendiendo. Es muy valioso facilitar los mecanismos para que nuestras y nuestros jóvenes estudiantes participen de los diferentes festivales, ello repercute notablemente en la construcción de nuestra escuela y en la formación de futuras y futuros cineastas.

Sinopsis



Con ochenta años a cuesta, Juan “Tijera” Lezcano, tapicero de profesión y ex pugilista, se niega a dejar su pasión: el boxeo. Nada lo detiene para ir a entrenar a las jóvenes promesas del cuadrilátero, menos aún los problemas de salud propios de su avanzada edad. Con los puños en alto y en posición de defensa, seguirá dando pelea a la vida hasta el último round.

Pasión, dentro y fuera del ring

“Conozco a Juan (Lezcano) desde hace más de 20 años, como así también sus dos pasiones: la pesca y el box. Siempre ha sido así, como si hubiera salido de un cuento de Hemingway “el viejo y el mar”. Aquél hombre que no lo mueve las olas, sino la pasión por lo que hace. “Tijera” es el padre de mi pareja, tenemos una relación equidistante, pero desde esa distancia lo observo y me pregunto, por qué no se queda a descansar o hace otra cosa…pero como dicen en una película por ahí, se puede cambiar de todo, menos, de pasión. Hoy, en la mitad de mi vida, me pongo a reflexionar sobre ello, sobre la pasión, de mis dos pasiones, la música, el cine. Esas dos cosas que traigo arrastradas desde joven hasta el día de hoy, ya los 45 años y después de tener una trayectoria de doce años como audiovisualista, me meto a estudiar cine, con chicos a los que les doblo la edad: ¿para qué? o mejor dicho, ¿por qué? Por la estúpida pasión, esa que me mantiene vivo”, reflexiona Horacio Olmedo O´higgins, director del corto galardonado, cuando explica que lo motivó a contar la historia de “Tijera”.

