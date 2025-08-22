FH: desarrollarán nueva edición del taller de escritura académica

El próximo lunes 25 de agosto a las 10.30 horas, en el Salón de Rectores del campus de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), se pondrá en marcha una nueva edición del Taller de Escritura Académica, una propuesta que busca fortalecer las competencias de redacción de los estudiantes de todas las facultades.

El profesor Ariel Delgado, uno de los responsables de la iniciativa, explicó que aunque la apertura será el lunes, las clases regulares se dictarían los días viernes, en función de la cantidad de inscriptos. El taller se extenderá durante todo el cuatrimestre, finalizando en noviembre.

“Invitamos a los estudiantes de todas las facultades a participar. Es un espacio libre, gratuito y abierto, pensado para acompañar a quienes necesitan mejorar sus producciones escritas en el ámbito universitario”, señaló Delgado.

La propuesta comenzó en 2022 y cuenta con resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, lo que le otorga un marco institucional. Según el docente, en años anteriores la convocatoria fue muy positiva, con una alta participación de estudiantes interesados en perfeccionar su manera de escribir.

“El trabajo se centra en la práctica concreta: los alumnos llevan sus propias producciones, analizamos lo que les piden en las cátedras, y a partir de ahí trabajamos con correcciones, reescrituras y mejoras”, explicó. Además, subrayó que este proceso no solo ayuda a mejorar la calidad de los textos, sino que también fortalece la confianza de los estudiantes.

“Uno aprende a escribir escribiendo. Equivocándose, corrigiendo y volviendo a intentar. La idea es que los alumnos descubran que pueden escribir mejor, y que lo hagan en un espacio de acompañamiento y aprendizaje colectivo”, concluyó Delgado.