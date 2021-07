FH: excluyen arbitrariamente del padron a alumnos regulares

Compartir

Linkedin Print

Desde la agrupación LineAzul de la Facultad de Humanidades denuncian que el padrón exhibido por la Junta Electoral Permanente de la UNaF nuevam ente presenta serias irregularidades.

Sumados así a los padrones de FAEN Y FRN, esta vez es la Facultad de Humanidades la que se ve afectada por la exhibición de un padrón sospechosamente adulterado.



Mas de 150 nombres son los que difieren respecto del padrón base o provisorio del claustro estudiantil de dicha unidad académica.



Algo que sin dudas causa sensaciones de alarma y preocupación en los actores intervinientes en las próximas elecciones venideras.

Desde la agrupación LineAzul a tra ves de sus apoderados ya solicitaron audiencia para el lunes 19 de julio de 2021.



Según trascendidos hasta el momento ni el Presidente de dicha Junta, C.P. Miguel Ferreyra ni sus vocales ING. Domingo Bogado ni Patricia López se han comunicado con el grupo de electores que no responden al Poder Político Provincial.



Este padrón también presenta una adulteración importantes de nombres puestos y excluidos sospechosamente a estudiantes como electores que no están en condiciones de poder sufragar debido a que no tienen la regularidad correspondiente ,por lo que no pueden integrar siquiera el padrón, y otros estudiantes habiendo aprobado dos (2) materias como establece la reglamentación vigente no figuran para tener el derecho a sufragar, mas grave es la falta de procedencia del padron que no esta rubricada con la firma de autoridad alguna tanto de la facultad como de la Universidad.



Actitudes totalmente parcialistas y arbitrarias que no colaboran con el espíritu democrático de la Universidad Nacional de Formosa y esta Junta Electoral con sus miembros es una clara muestra de ello.

Compartir

Linkedin Print