FH: fue aprobada la extensiónde la regularidad de asignaturas

A través de la Resolución Nº 328/25, firmada por el decano de la Facultad de Humanidades (FH) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), especialista José Luis Guillen, se aprobó la extensión de la regularidad de las asignaturas cursadas y aprobadas durante el año 2023, en el marco de las diversas carreras que se dictan en dicha unidad académica.

La medida implica que los estudiantes que hayan regularizado materias en 2023 podrán rendir los exámenes finales correspondientes hasta el 22 de diciembre de 2025, ampliando de este modo el plazo habitual de vigencia de la regularidad, que suele ser de dos años.

Un pedido del

claustro estudiantil

La decisión del decano responde a un pedido formal realizado por el centro de estudiantes Línea Azul, agrupación que conduce el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, y por los representantes del claustro estudiantil en el Consejo Directivo.

Según expresaron desde la agrupación estudiantil, la solicitud fue presentada “con el objetivo de garantizar que las y los estudiantes puedan acceder sin inconvenientes a los turnos de exámenes finales previstos para los meses de julio y agosto del presente año, sin que la regularidad de las materias cursadas en 2023 constituya una limitación”.

El reclamo cobró fuerza ante la proximidad del calendario de mesas de exámenes de invierno, ya que numerosos estudiantes no habían podido rendir finales en turnos anteriores debido a distintas dificultades, como la superposición de horarios, problemas económicos o situaciones personales derivadas de la pospandemia.

Un beneficio para cientos

de estudiantes

Desde la Facultad indicaron que la extensión de la regularidad alcanza a todas las carreras que se dictan en la unidad académica, entre ellas: Profesorado y Licenciatura en Letras, Historia, Geografía, Ciencias de la Educación, Comunicación Social, Educación Especial, Educación Inicial, Psicopedagogía, Bibliotecología, entre otras.

En ese sentido, se espera que la medida beneficie a cientos de estudiantes que se encontraban en riesgo de perder la regularidad de sus asignaturas, dificultando así la posibilidad de rendir finales y avanzar en sus trayectos académicos.

Compromiso institucional

Desde la conducción de Línea Azul celebraron la resolución como un logro importante para la comunidad estudiantil y destacaron “la predisposición de las autoridades de la Facultad, en especial del decano José Luis Guillen, por escuchar y responder a una demanda concreta y urgente del estudiantado”.

Por su parte, docentes y representantes gremiales valoraron la medida como una herramienta que aporta a la permanencia y egreso efectivo de los alumnos y alumnas en un contexto donde las condiciones socioeconómicas continúan siendo un factor condicionante en la educación superior.

Regularidad: qué implica

y por qué es clave

En el sistema universitario argentino, la regularidad de una materia se alcanza cuando el estudiante aprueba las instancias de evaluación continua (parciales y trabajos prácticos) de una asignatura, quedando habilitado/a para rendir el examen final dentro de un período determinado.

Pasado ese plazo, si no se rinde el final, se pierde la condición de regular y es necesario recursar la materia. Por eso, la extensión del plazo de regularidad brinda una oportunidad clave para estudiantes que, por distintos motivos, no han podido rendir a término.

Con esta resolución, la Facultad de Humanidades muestra una respuesta concreta y sensible a la realidad de su alumnado, entendiendo que flexibilizar ciertos plazos puede ser decisivo para el avance académico de muchos jóvenes.

La medida rige de manera automática para todos los estudiantes alcanzados, sin necesidad de realizar trámites individuales, lo que simplifica su implementación y genera certeza en los plazos académicos.