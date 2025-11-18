FH: realizarán jornada de estudiantes y graduados en Letras

El Prof. Ariel Delgado, director de la carrera Profesorado en Letras, que se dicta en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa (FH-UNaF) se refirió a la Jornada de Estudiantes y Graduados en Letras “Debates y Reflexiones en Lengua y Literatura”, que se llevará a cabo este miércoles 19.

Sobre la actividad, que tendrá lugar en el Salón de Rectores del campus universitario, precisó que “empezará a las 16.30 hs. porque tenemos que hacer las acreditaciones de los asistentes”.

“Esperamos contar con la participación de toda la comunidad académica: estudiantes, docentes e interesados en lo que es la lengua y la literatura. Se registrará la presencia de quienes asistan y se les entregará certificados avalados por la carrera a los encargados de presentar sus ponencias”.

El docente significó por último que “esta jornada fue declarada de interés académico mediante resolución del Consejo Directivo de la facultad”.