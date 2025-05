«Ficha Limpia nunca fue un interés para el Gobierno»

El diputado nacional de la UCR Julio Cobos aseguró hoy que la ley de Ficha Limpia, cuya aprobación se cayó inesperadamente en el Senado por un solo voto, «nunca fue un interés supremo» para el Gobierno nacional.

Sobre lo sucedido con los dos senadores misioneros que a último momento decidieron cambiar su voto por pedido del ex gobernador Carlos Rovira, el mendocino señaló que «hay versiones cruzadas» pero dio a entender que la Casa Rosada presionó para que Ficha Limpia no prosperara.

«Más allá de lo que haya pasado, nunca fue un interés supremo el tema de Ficha Limpia para el Gobierno. Yo soy diputado nacional y estuvimos a fines de diciembre esperando tratar este tema y ocho legisladores de La Libertad Avanza faltaron, no dieron quórum y se cayó esa sesión», recordó en diálogo con Radio Colonia.

El legislador radical señaló que el bloque del Frente de la Concordia misionero, tanto en Diputados como en el Senado, ha sido siempre «un fiel acompañante del Gobierno», por lo que nada indicaría que en esta ocasión se hayan despegado del oficialismo.

De hecho, se especula con que el propio Gobierno de Javier Milei llamó a Rovira para pedir que los senadores misioneros, que habían anunciado previamente su voto a favor de Ficha Limpia, modificaran su voto. «No creo que haya sido una decisión autónoma de los senadores misioneros que en todo han acompañado al Gobierno. Son aliados acérrimos. Siempre Rovira se caracterizó por jugar de esa manera», resaltó el ex vicepresidente.

«Es un bloque que ha acompañado en todos los hechos importante que requería el Gobierno para su aprobación. Ha sido un fiel acompañante del Gobierno», agregó.

Para Cobos, «todo hace presuponer que el Gobierno tenía (al proyecto de Ficha Limpia) en un rol secundario».

También sugirió que a raíz de la interna «furibunda» que La Libertad Avanza mantiene con el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires tampoco al oficialismo le convenía que se aprobara el proyecto porque podía fortalecer las chances electorales de la candidata del PRO, Silvia Lospennato.