Ficha Limpia: Silvia Lospennato dice que Milei faltó a su palabra y acusó de traición a los senadores

La diputada Silvia Lospennato estalló de bronca contra el Gobierno nacional tras la caída del proyecto de Ficha Limpia en el Senado, al sostener que deben «dar explicaciones» sobre por qué terminó siendo volteada con el voto de los senadores misioneros que actuaban como aliados del oficialismo.

«Cayó porque usted, senador (Ezequiel) Atauche, fue engañado por socios políticos. O peor, sabían que iba a pasar y no lo evitaron», acusó la diputada, en referencia al jefe del bloque de La Libertad Avanza.

«Es el gobierno el que debe explicarle a todos los argentinos de bien qué pasó ayer. El que tiene que dar explicaciones es el gobierno nacional del presidente Milei. O aquí hubo impericia, o pasó otra cosa», agregó.

Lospennato tildó de «infame» el comunicado del oficialismo donde sostienen que ella y el PRO «operaba apresurado para intentar anotarse una victoria política».

«Hoy resulta evidente que, mientras el kirchnerismo operaba para garantizar la impunidad de sus jefes, un sector del PRO operaba apresurado para intentar anotarse una victoria política antes de la elección. El resultado de esa disputa fue el rechazo del proyecto», dijeron en un tuit desde LLA.

Y luego dispararon directo contra la referente del PRO. «Es una vergüenza que la Diputada Lospenatto a quien el Presidente de la Nación se cansó de destacar a pesar de ser rivales circunstanciales salga a acusar a LLA para intentar sumar un punto más en lo que será la peor elección del PRO en su historia», sentenciaron.

La conferencia ocurrió en simultáneo a un mensaje del vocero Manuel Adorni, que reafirmaba la postura del gobierno. Ambos son candidatos en las elecciones legislativas porteñas del próximo 18 de mayo.

«Los cité después de leer el infame comunicado de LLA por la caída de Ficha Limpia, lavándose las manos y acusándome a mí —que no soy senadora y no tengo ni la más mínima posibilidad de ofrecer nada a cambio de un voto. Me da asco que sigan subestimando a los argentinos», comenzó su discurso Lospennato.

«Ayer cayó Ficha Limpia y la impunidad ganó. Los argentinos perdimos. Los corruptos terminaron festejando. Los corruptos y defensores de corruptos festejaron. Porque los misioneros lo hicieron a traición», dijo, apuntando contra los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, que votaron por el rechazo del proyecto a último momento y fueron clave para voltear la iniciativa.

«Presidente Milei, cuando en noviembre ocho diputados de LLA faltaron diciendo que les cayó mal el fiambre o que perdieron el avión, yo confié en su palabra. Cuando me pidió usted postergar la sesión porque faltaban votos, yo confié en su palabra. Confié en usted, pero después de anoche perdí toda la confianza», se quejó Lospennato.

«(Los misioneros) le votaron hasta los jueces de la Corte, pero justo le tenían que votar una ley que llevaba su nombre, presidente Milei, y le votaron en contra. No voy a acusar sin pruebas, no somos todos iguales en la política, pero el precio de los apoyos parlamentarios se publica en el Boletín Oficial. Ojalá sea solamente una mala praxis de Atauche, porque los ciudadanos no comemos vidrio», agregó.

La senadora planteó que la sesión especial se había pedido porque en la Cámara Alta y el el gobierno había confianza en contar con los votos necesarios para aprobarla. «El gobierno salió a decir en un montón de medios que estaban los votos, y los senadores de Misiones salieron a decir que votaban a favor. ¿Cómo puede ser que después voten en contra? Osaron rebelarse, a traición. ¿Cómo les pasó esto? Los argentinos perdimos muchos años de trabajo», se lamentó