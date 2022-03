Compartir

La XIX Fiesta Nacional de la Corvina de Río se desarrollará los días viernes 29, sábado 30 de abril y domingo 1° de mayo en Herradura.

Al respecto, el director de Recursos Naturales y Gestión, el licenciado Franco Del Rosso, explicó: “La organización del evento es del Ministerio de Turismo de la provincia, con el que estamos colaborando desde la cuestión técnica que tiene que ver con el manejo de un recurso natural íctico como es la corvina”.

“Estuvimos reunidos con el ministro de la Producción y Ambiente, el doctor Raúl Quintana, y la ministra de Turismo, la doctora Silvia Segovia, definiendo algunas cuestiones y en los próximos días se estará terminando el reglamento de esta que va a ser una pesca de la corvina especial”, dijo.

Ello se debe a que “en la fecha típica donde solemos realizar la Fiesta de la Corvina teníamos una situación sanitaria un poco delicada (por los casos de COVID-19) y con buen criterio se postergó esta actividad”.

“Ahora vamos a realizarla, no sólo porque está mejor el contexto sanitario, sino porque se trata de un evento importante a nivel provincial y regional para los que desarrollan la pesca recreativa y también para la actividad turística de Herradura y Formosa”, subrayó.

Puntualmente, sobre la labor que desarrollará el MPyA, señaló: “Este año vamos a hacer un trabajo un poquito distinto porque como estamos un poco pasados de lo que es la temporada de mayor actividad de la corvina, la pesca en esta oportunidad no sólo va a ser de esa especie, sino variada”.

Por lo tanto, expuso, “vamos a tener capturas de otras especies de peces”, acotando que “para nosotros esto es interesante porque vamos a poder acceder a hacer este tipo de estudio biológico que siempre efectuamos con la corvina, como el estado de maduración o si desovaron o no, con otras especies que seguramente van a salir de la pesca variada que se va a realizar en el marco de la pesca”.

“Corvinas van a salir seguramente porque la actividad es todo el año, lo más probable es que haya una merma en la cantidad de individuos de corvina que se capturen, ya que estamos un poco pasados del pico de la temporada de pesca de esta especie”, precisó el biólogo Del Rosso.

Asimismo, consultado sobre el nivel de las aguas, puntualizó que “la situación hídrica no es la mejor, posiblemente para la fecha del concurso esté un poco mejor, aunque estas bajantes extraordinarias y de duración prolongada no son para nada beneficiosas en el recurso íctico, pero es lo que nos toca este año y seguramente los organizadores de la pesca habilitarán los pozos que están en condiciones para ese momento”.

Para finalizar, indicó que “la Federación de Pesca de Formosa y el Ministerio de Turismo están definiendo cuál va a ser el reglamento del concurso este año”, lo cual se dará a conocer próximamente.

