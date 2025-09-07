Fiesta Nacional del Pomelo: «Estamos muy expectantes esperando una edición más» destacan

La ministra de Turismo, Silvia Segovia, recordó que estamos a pocos días de vivir la 41° edición de la Fiesta Nacional de Pomelo, “un emblema cultural de la región” que se realizará el próximo 13 y 14 de septiembre en Laguna Blanca.

Resaltó que “este evento sabemos que congrega turistas de nuestra provincia, provincias vecinas y también de países limítrofes”.

“Estamos muy expectantes esperando una edición más de esta fiesta tan importante”, expresó.

También recordó que “en el polideportivo Evita de la localidad de Laguna Blanca se encuentran abiertas las inscripciones para participar como feriante” y destacó que “ya tenemos un número muy importante de emprendedores”.

En este sentido, subrayó que “por decisión política de nuestro conductor, el gobernador Gildo Insfrán, en todas las ediciones, acceder a un espacio tiene un costo cero para todos los emprendedores gastronómicos, comerciantes e industriales”.

Asimismo, detalló que el día sábado 13 tendrá lugar el show musical con artistas confirmados como Nicki Nicole, Soledad Pastorutti, Kapanga, Iván Ruíz, Ángelo Aranda, Christian Herrera, Hernán Arias, entre otros; sin embargo, para el día domingo 14 “tenemos planificadas destrezas gauchas, con la presencia de las mejores tropillas del país”.

Además, Segovia anticipó que “en el stand institucional del Ministerio de Turismo vamos a firmar diversos convenios con organismos importantes y presentando el trabajo final sobre un programa de Fortalecimiento del Circuito Turístico Norte”.

Y precisó que “tiene financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y se trabajó conjuntamente con los estudiantes de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), para poder fortalecer el circuito turístico de esta región”.

De esta manera, invitó a toda la comunidad a participar de la Fiesta Nacional del Pomelo “para divertirse y también, por supuesto, contribuir a esta cadena de desarrollo económico local”.