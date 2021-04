Fiestas clandestinas: “Otros municipios deberían adoptar la medida de Jofré”

Compartir

Días atrás, el intendente capitalino Jorge Jofré emitió un decreto “a fin de preservar y proteger la salud pública”, que permite sancionar a los organizadores y asistentes de fiestas clandestinas con multas equivalentes hasta 10.000 litros de nafta súper.

Según se expuso, el cumplimiento de las multas establecidas podrá ser sustituido por trabajos comunitarios, si el Juzgado de Faltas interviniente así lo dispone.

En este contexto, en el piso de Expres en Radio el concejal capitalino de la UCR, Gerardo Piñeiro se mostró conforme con la medida y destacó que es la más “atinada” que sacó la Municipalidad en el último tiempo porque “todas fueron a contramano, esta me parece que es acertada”; asimismo dijo que “otros municipios deberían adoptar la medida de Jofré”.

Asimismo, reconoció que detrás de toda fiesta clandestina “no es simplemente que se hace una cuestión circunstancial donde un grupo de amigos se junta a jugar truco, hay toda una infraestructura que está haciendo un negocio a través de la clandestinidad. Al ser ilegal y estar al margen de la ley se están ahorrando de pagar muchos tributos a la municipalidad, servicio de seguridad, etc”.

Dejó en claro que se tiene que caer con todo el rigor de la ley a las personas que lucran con las fiestas clandestinas y “también educar a la sociedad de que eso no lo puede estar haciendo porque hay una medida sanitaria que no lo autoriza”.

Consultado si es que cree que esta medida debió ser adoptada tiempo antes respondió Piñeiro que “la medida se debió adoptar en el momento que se prohibió a los empresarios de salones de fiestas, boliches, etc”.

“Esto se tiene que castigar, el pueblo tiene que sentir alguna vez que se viene un tiro para el lado de la justicia y que, si a mí me prohíben, me impiden y no puedo hacerlo, tampoco lo deben hacer los protegidos del poder”, lanzó y agregó que “esto tendría que ser una política de vida implementada”.

Por otro lado, el edil opinó que el marco normativo para que se aplique esta medida en toda la provincia ya está y que “lo tenemos que aplicar en todos los municipios y tomar medidas como las que ha adoptado en este momento el intendente Jofré”.

“Esta medida debe ir acompañada por los gestos también. Tiene que haber una medida que vaya más allá de la esfera de la ciudad. A través de la estructura macro provinciales ya está la normativa”, resaltó el concejal.

Emergencia hídrica

Por otro lado, el concejal se refirió a las inclemencias del tiempo donde aseveró que tras cada lluvia los vecinos padecen inundaciones; a propósito, indicó que “nosotros hemos presentado un proyecto para que se declare la emergencia hídrica y de infraestructura de todo lo que es el sistema de drenaje de las aguas pluviales en el ámbito de la ciudad”.

Asintió que “esto ya es sistemático y va más allá de la gestión de Jorge Jofré; viene desde una gestión desde hace muchísimos años donde Formosa ha crecido sin ningún tipo de planificación urbana, sin tener las previsiones de hacer las obras complementarias necesarias, inclusive en los barrios que fueron diseñados y ejecutados por el propio Estado”.

Reclamo de los

vecinos al Estado

Finalmente, al hablar de los diferentes barrios y sus problemáticas indicó que “vamos a poner líneas de atención al vecino, donde la gente se va a poder comunicar, también lo podrán hacer a través de las redes sociales o por WhatsApp, vamos a coordinar e ir a los diferentes barrios”.

“Pondremos al grupo de profesionales al servicio de los vecinos para que no tengan que esperar hasta que un día el Concejo Deliberante se digne a tratar un proyecto, sino que ellos a través del derecho de peticionar ante las autoridades y reclamar ante la justicia para que de una vez por todas el Estado empiece a resarcir los daños y perjuicios que ha ocasionado por falta de obras, previsibilidad y de proyección de la ciudad de Formosa”, señaló.

“El Estado tiene la obligación de generar las condiciones necesarias para que el desarrollo de la sociedad se haga en un ambiente de seguridad, salubridad e higiene apto para el desarrollo”, cerró diciendo el mismo.

