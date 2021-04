Fiestas clandestinas: un “tercer tiempo” fue la primera infracción a la normativa

Compartir

Jorge Tarantini, director de Bromatología de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que el propietario de una cancha de fútbol 5 y todos los “jugadores” que estaban compartiendo un tercer tiempo fueron los primeros multados con la nueva ordenanza que intenta frenar las fiestas y encuentros clandestinos.

“En el transcurso del fin de semana, desde el viernes por la noche hasta el domingo a la madrugada hemos solicitado la presencia por parte de la Policía del inspector y se ha procedido a clausurar siete comercios por venta de bebidas fuera del horario establecido, así como otras inspecciones rutinarias que se han realizado, entre ellas infracciones por venta de mercadería vencidas y en cuanto a la nueva normativa que rige sobre las fiestas, se ha podido constatar un evento el día jueves por la noche respecto de una fiesta clandestina, era una reunión en una cancha de fútbol 5, después de que habían terminado de jugar se quedaron a tomar bebidas alcohólicas, se procedió a la convocatoria del personal y se labraron las actas correspondientes”, dijo.

“Como la medida es nueva debemos coordinar bien con la Policía para así poder tener a la mayor cantidad de personas posibles que hayan realizado la infracción, el encargado de la cancha había reconocido que se encontraban más de diez personas en el lugar y debemos coordinar una mejor manera con la Policía para que aguarden las personas que habían concurrido al evento y así poder hacerlos firmar a todos, que sean responsables solidarios todos los que organizaron, participaron y también el propietario del inmueble en este caso”, explicó.

En cuanto a si los infractores pueden apelar el DNU, explicó que “tienen dos posibilidades; el descargo está abierto dentro de los cuatro días, ese procedimiento administrativo no varía con respecto a este tipo de infracciones, se presenta ante la Dirección de Bromatología dentro de los cuatro días hábiles de haber sido notificados contando desde el día siguiente de la notificación, realizan el descargo o pueden realizar el pago voluntario de la multa. En caso de que una persona considere que no ha procedido a realizar ningún tipo de infracción, hace su descargo que puede ser verbal o escrito, se anexa al acta de infracción y se eleva al Juzgado de Faltas para que evalúe el juez en este caso”.

“Esto es siempre por convocatoria por parte de la Policía que es quien constata este tipo de actividades, de manera paralela también va el sumario preventivo que realiza la Policía a las personas que organizaron o participaron del evento”, detalló.

Para finalizar y teniendo en cuenta la llegada de un fin de semana largo por celebrarse el Día del Trabajador, Tarantini adelantó que “ya nos venimos preparando, vamos a contar con tres móviles por parte de los inspectores, uno particular y dos más que son asignados a la dirección, estamos atentos de manera permanente a lo que emite el Consejo Covid-19, no debemos olvidar que esta nueva etapa por la que estamos atravesando rige hasta el 30 de abril, debemos ver al 1 de mayo qué establecen para poder estar alineados a las medidas que se tomen y a partir de ahí actuar en consecuencia”.

