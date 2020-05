FIFA confirmó la postergación del Mundial de Futsal para el año que viene

Compartir

La FIFA anunció días atrás la postergación del Mundial de Futsal de Lituania que estaba programado para septiembre de este año. El avance del coronavirus desencadenó la suspensión del mismo que ahora se piensa para la misma fecha pero de 2021.

El certamen se jugará finalmente desde el 12 de septiembre al 3 de octubre de 2021 y en ese escenario el seleccionado argentino buscará retener el título conseguido cuatro años atrás en Colombia de la mano de Diego Giustozzi.

En sintonía, bajo la conducción técnica de Matías Lucuix, Argentina tendrá un año más de preparación, en un panorama complejo que alejó a los jugadores de las canchas por algunos meses y sin fecha confirmada de regreso.

“La inactividad de los jugadores es complicada, claramente ahora si se suspende el Mundial llegarán a sus clubes con un parate importante pero se pondrán a punto. Son deportistas profesionales y más que nada saben cómo trabajar con sus cuerpos”, opinó el entrenador albiceleste, en una nota que realizó con Info Región.

El equipo argentino había logrado la clasificación en febrero tras consagrarse campeón de las eliminatorias.

Otras modificaciones

En paralelo con la decisión de correr el Mundial masculino de mayores, el Consejo directivo de la FIFA aplazó el Femenino sub 20 (el seleccionado nacional fue eliminado en el Sudamericano de San Juan) y el sub 17.

Además, los mundiales juveniles femeninos de Costa Rica (sub 20) e India (sub 17) se jugarán del 20 de enero al 6 de febrero de 2021 y luego del 17 de febrero al 7 de marzo, respectivamente.