FIFA confirmó que el partido suspendido entre Brasil y Argentina se volverá a jugar

Compartir

Linkedin Print

Después de cinco meses de espera, la FIFA finalmente resolvió que el partido suspendido entre Brasil y Argentina válido por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, se volverá a jugar en fecha y sede que determinará el ente que preside Gianni Infantino.

De esta manera, el duelo que comenzó a jugarse el 5 de septiembre en el estadio Arena Corinthians, de la ciudad de San Pablo, será reprogramado con un dato importante:. la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) perdió la localía.

Además, la FIFA estableció multas para ambas asociaciones y decidió la suspensión por dos partidos de los jugadores argentinos Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero por no cumplir con el Protocolo de Partidos Internacionales de Regreso al Fútbol de la FIFA.

En relación a las sanciones económicas, CBF tendrá que abonar una multa de 500 mil francos suizos -unos 540 mil dólares estadounidenses- “como resultado de las infracciones cometidas contra la seguridad y el orden público”. Por su parte, la AFA deberá pagar 200 mil francos suizos -U$S 216 mil- debido a “el incumplimiento de sus obligaciones con respecto a la seguridad y el orden público, los preparativos del partido y su participación”.

Por su parte, ambas asociaciones fueron sancionados por la suspensión del encuentro con otro pago de 50 mil francos suizos -54 mil dólares- por la suspensión del partido.

En el informe del árbitro venezolano Jesús Valenzuela al que tuvo acceso Infobae el mismo día del partido que fue suspendido a los cinco minutos luego del acceso de personal de seguridad tras la denuncia a los mencionados cuatro futbolistas albicelestes por violar la normativa federal de ingreso al país, se estableció que “se hicieron presentes personal de vigilancia sanitaria del estado comunicando que el encuentro no podría seguir por haber jugadores (Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía) que no habían hecho la cuarentena, según la legislación del estado de San Pablo. Procediendo a la suspensión del encuentro”.

Vale destacar que en ningún momento del informe el juez manifiesta que Argentina se haya retirado del campo de juego, sino que el plantel argentino una vez que recibió la comunicación se dirigió a los vestuarios.

Es importante recordar que a menos de tres horas para el inicio del duelo, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) aconsejó una cuarentena obligatoria para los futbolistas del seleccionado argentino Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía, procedentes del Reino Unido, y pidió que fueran impedidos de permanecer en el país por violar las normas migratorias relacionadas con la pandemia de coronavirus. Anvisa denunció que estos jugadores mintieron en la declaración jurada que firmaron al entrar a Brasil. provenientes de Caracas, omitiendo que hacía no menos de 14 días habían estado en Inglaterra.

Tras ser autorizados por FIFA y Conmebol, los futbolistas subieron al micro y se trasladaron al estadio. Transcurrieron los himnos, comenzó el cotejo, pero cerca de los bancos se podía observar un cúmulo de gente extraño, hablando con directivos e integrantes del campo de suplentes. Fue allí que ingresó una autoridad policial, de remera negra y con una orden en el bolsillo trasero del pantalón, con la orden de llevar a aislamiento a los jugadores citados. Se interpusieron el Huevo Acuña y Otamendi, que empujaron al hombre, lo que fue el principio del fin de un escándalo que dio la vuelta al mundo.

El comunicado de la FIFA

por el partido Brasil y Argentina

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha tomado sus decisiones en relación con el partido suspendido entre Brasil y Argentina en la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™ el 5 de septiembre de 2021.

Después de una investigación exhaustiva de los diversos elementos fácticos ya la luz de las normas aplicables, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido que el partido debe repetirse en la fecha y el lugar que decida la FIFA.

Además, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha concluido que el abandono del partido se debió a varias deficiencias de las partes involucradas en sus respectivas responsabilidades y/u obligaciones en relación con lo anterior. Como tal, la Comisión Disciplinaria de la FIFA también ha decidido:

condenar a la Asociación Brasileña de Fútbol al pago de una multa de CHF 500.000 por infracciones relacionadas con el orden y la seguridad; condenar a la Asociación Argentina de Fútbol al pago de una multa de CHF 200.000 por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de orden y seguridad, preparación y participación en el partido; condenar a la Asociación Brasileña de Fútbol ya la Asociación Argentina de Fútbol a pagar cada una una multa de CHF 50.000 como consecuencia del abandono del partido; suspender a los jugadores argentinos Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero por dos (2) partidos cada uno por no cumplir con el Protocolo de Partidos Internacionales de Regreso al Fútbol de la FIFA.

Las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA fueron notificadas hoy a las partes involucradas.

Compartir

Linkedin Print