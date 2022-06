FIFA desestimó la denuncia contra Ecuador y Chile no irá al Mundial de Qatar 2022

Compartir

Autoridades de La Roja habían presentado una denuncia ante el máximo organismo hace un mes alegando falsa nacionalidad de Byron Castillo. “La Comisión Disciplinaria de FIFA desestima todos los cargos”, informó el ente que regula el fútbol.

Una de las grandes polémicas de este camino rumbo al Mundial de Qatar se desarrolló en las Eliminatorias de Sudamérica con el futbolista Byron Castillo como principal apuntado. Ecuador utilizó al defensor del Barcelona de su país durante distintos partidos de la clasificatoria, pero una vez que se terminó ese proceso Chile presentó una denuncia ante FIFA. El elenco trasandino, eliminado tras quedar séptimo en la tabla, acusó al deportista de 23 años por falsa nacionalidad.

Tras estudiar el caso durante un mes, el máximo organismo del fútbol mundial emitió este 10 de junio su veredicto: desestimó la denuncia de Chile y Ecuador estará en la Copa del Mundo que se celebrará en Qatar. “La Comisión Disciplinaria de FIFA desestima todos los cargos en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol”, indica el documento que hizo circular el organismo. “El procedimiento disciplinario iniciado en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se declara cerrado mediante la presente”, concluyo el texto que llevó la firma del vicepresidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, Anin Yeboah.

Chile apoyó su presentación acusando irregularidades en la documentación ecuatoriana de Castillo: aseguró que el futbolista tenía certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad. El debate se centró en torno a la posibilidad de que el jugador haya nacido en el distrito colombiano de Tumaco (Nariño) el 25 de julio de 1995 y no en la ciudad ecuatoriana de General Villamil Playas el 10 de noviembre de 1998.

“Tras analizar toda la documentación recibida de las partes, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido cerrar el proceso disciplinario iniciado contra la FEF. La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado hoy a las partes afectadas. De conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, las partes disponen de diez días para solicitar la decisión fundamentada. Esta decisión puede ser recurrida ante la Comisión de Apelación de la FIFA”, aclaró el ente con sede en Suiza en su comunicado oficial.

El tema había resonado fuerte en territorio ecuatoriano incluso antes de la denuncia ante FIFA, a punto tal que el entrenador argentino Gustavo Alfaro no lo utilizó durante buena parte de las Eliminatorias a la espera de cerciorarse ante las autoridades competentes de que sus papeles estuviesen en regla. Finalmente, el jugador fue parte de 8 encuentros de los 18 que disputó la Tri.

Castillo se estrenó en un 0-0 ante Chile como local el 5 de septiembre del 2021. Luego fue parte de los duelos ante Paraguay (2-0), Uruguay (0-1), Bolivia (3-0), Venezuela (1-0), Chile (2-0), Paraguay (1-3) y Argentina (1-1). Fue titular en siete presentaciones y no marcó goles.

Ecuador finalizó las Eliminatorias Sudamericanas en el cuarto lugar con 26 puntos detrás de Brasil (45), Argentina (39) y Uruguay (28). Eso le permitió apoderarse de uno de los boletos directos rumbo a Qatar 2022, relegando a Perú al repechaje. La selección chilena, que quedó séptima detrás de Colombia, apoyó su esperanza en que si les daban los 6 puntos de los dos encuentros que disputó Castillo ante ellos iban a dar el salto hasta la zona de clasificación al Mundial.

Castillo se desempeña como lateral derecho y tuvo un breve primer paso con la camiseta del Deportivo Azogues de Ecuador para luego dar el salto al Aucas. Aunque su explosión llegó con la camiseta del Barcelona de Guayaquil, con el cual firmó en el 2017. No es la primera vez que viste los colores de la selección de Ecuador ya que disputó el Mundial Sub 17 que se desarrolló en Chile durante el 2015 que terminó con el equipo en el quinto lugar.

Con esta determinación que decretó la FIFA, no habrá cambios en los clasificados sudamericanos para la Copa del Mundo. Brasil estará en el Grupo G, Argentina irá al Grupo C, Uruguay integrará el H y Ecuador compartirá el A junto con el anfitrión Qatar, Senegal y Países Bajos. El debut de los dirigidos por Alfaro será el lunes 21 de noviembre desde las 13 ante el país organizador. Además, el próximo lunes 13 de junio Perú buscará convertirse en el cuarto participante del Grupo D cuando enfrente a Australia por el repechaje en el estadio Ahmad bin Ali de Rayán (Qatar).

La Comisión Disciplinaria de la FIFA toma una decisión sobre la convocatoria de Byron David Castillo Segura

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha tomado una decisión sobre el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para participar con la selección nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en ocho partidos de clasificación, correspondientes a la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

Tras analizar toda la documentación recibida de las partes, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido cerrar el proceso disciplinario iniciado contra la FEF.

La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado hoy a las partes afectadas. De conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, las partes disponen de diez días para solicitar la decisión fundamentada, que, de ser solicitada se publicaría en legal.fifa.com. Esta decisión puede ser recurrida ante la Comisión de Apelación de la FIFA.

