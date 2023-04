FIFA inspecciona las sedes del Mundial Sub 20: el estadio que se sumó a la lista

Todo está encaminado para que el Mundial Sub 20 se celebre en Argentina este año tras la decisión de quitarle la sede a Indonesia semanas atrás. Falta la última prueba de fuego. Y ese examen se está llevando a cabo en estos días: una delegación de la FIFA ya está en el país visitando las sedes propuestas por la AFA.

El equipo técnico del máximo organismo aterrizó en el país para iniciar un recorrido por San Luis y San Juan. Entre este viernes y el sábado aterrizarán en Mendoza y Santiago del Estero, para luego continuar con Chaco, La Rioja y Salta (no hay confirmaciones por el momento de cuándo llegará la delegación de FIFA a esta provincia). La comitiva terminará en La Plata el lunes. Una vez que culminen todos los análisis será el turno de la devolución. Si las inspecciones dan la luz verde definitiva, todo se encamina a que FIFA publique entre el lunes y el martes el comunicado oficial. La hoja de grilla podría marcar una conferencia conjunta el lunes entre AFA, Conmebol y fuentes gubernamentales para difundir la gran noticia.

El detalle es que desde Córdoba informaron a este medio que no está planificada la visita FIFA, por lo que se confirmaría que finalmente el Estadio Mario Alberto Kempes no estará en consideración por la actividad futbolística pautada en ese recinto. No quedan claro los motivos de esta ausencia, más allá de que algunas voces argumentan que es porque Talleres juega de local en ese recinto actualmente. Sí, en cambio, se sumó a último momento la opción del Estadio Carlos Augusto Mercado Luna de La Rioja: los enviados de FIFA evaluarían el domingo esta posible sede que viene de recibir el amistoso de la selección argentina femenina ante Venezuela en la última semana.

Este grupo de trabajo compuesto por una docena de personas se encarga, puntualmente, de analizar tres aspectos como fundamentales: hotelería, centros de entrenamiento y la infraestructura completa de los estadios. Revisarán las opciones de cada provincia, analizarán y advertirán de modificaciones en caso de ser necesario. Eso dará la pauta verdaderamente si el país tiene seis sedes preparadas para recibir a la Copa del Mundo juvenil dentro de 36 días.

Los representantes del máximo organismo conocieron las posibilidades del Estadio del Bicentenario de San Juan y Estadio La Pedrera de San Luis. Entre este viernes y el lunes deberán analizar los estadios Malvinas Argentinas de Mendoza, Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero, Padre Martearena de Salta, Carlos Augusto Mercado Luna de La Rioja, Centenario de Resistencia en Chaco y el Único Diego Armando Maradona de La Plata (a priori, el recinto que albergará la final el domingo 11 de junio).

La FIFA, al fin y al cabo, debería elegir seis sedes sobre las ocho propuestas. Sin embargo, nadie por estas horas puede certificar siquiera los pasos a seguir del organismo teniendo en cuenta que todo este proceso es de absoluta emergencia ya que le quitaron la sede a Indonesia a 52 días de iniciarse el torneo y empezaron a buscar una alternativa urgente porque la idea de movida fue la de tener las fechas del torneo “sin cambios”, al menos “por el momento”. Sin confirmaciones en este sentido, el certamen deberá iniciarse el sábado 20 de mayo con el debut de la selección argentina: el anfitrión encabeza el Grupo A y disputa el choque inaugural habitualmente.

En todo este proceso que está llevándose a cabo por estas horas hay que tener en cuenta que FIFA afronta una situación excepcional porque torneos de este tipo se organizan con años de anticipación. Todo el trabajo que se realiza minuciosamente, en Argentina debe hacerse de manera urgente, en apenas semanas. Un antecedente de estas características ocurrió en el 2019 cuando Brasil reemplazó a Perú como sede del Mundial Sub 17, pero en ese momento tuvieron siete meses desde que confirmaron la modificación hasta que se dio el pitazo inicial de la competencia.

Es decir que por estas horas es imposible asegurar si la fecha de comienzo se mantendrá, ya que todo se sostiene en base a la declaración de principios que hizo FIFA el 29 de marzo pasado cuando dio a conocer que le quitaba la sede a Indonesia. Si el plan original continúa dentro de esta nueva normalidad, deberán realizar el sorteo para dividir los grupos con las 24 selecciones clasificadas. A esta hora, la grilla pone al próximo viernes 21 de abril en Suiza como la opción más potable.

Un detalle, no menor en el contexto, es que fuentes con conocimiento del tema confirmaron a este medio que los clubes finalmente no están obligados a ceder a los futbolistas para este Mundial Sub 20. “La liberación de jugadores es obligatoria para los partidos que figuren en el calendario internacional, así como para los partidos de competiciones finales de la Copa Mundial de la FIFA, de la Copa FIFA Confederaciones y campeonatos de equipos representativos «A» de las confederaciones, siempre que la asociación en cuestión sea miembro de la confederación organizadora. Los clubes se obligan a liberar a sus jugadores inscritos en favor de los equipos representativos del país para el que tienen derecho a jugar debido a su nacionalidad, si la asociación en cuestión convoca al jugador”, indica el anexo 1 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de octubre del 2022.

El calendario FIFA (2023-2030) no tiene incluido el Mundial Sub 20. De todos modos, desde la selección argentina advirtieron que llegado el caso se encargarán de llevar adelante las gestiones pertinentes para lograr la cesión de los futbolistas que necesite el plantel.

