FIFA: no podrán prorrogar contratos más allá del 30 de junio

Emilio García Silvero, director legal del organismo, subrayó que la crisis del Coronavirus impedirá que la ventana de transferencias se abra en tres meses. Además, reconoció que los vínculos que se vencen a mitad de año no podrán ser prorrogados por la entidad, por lo que jugadores podrían abandonar sus clubes, pero no podrían incorporarse a otros equipos.

Emilio García Silvero, director legal de la FIFA, aclaró dos cuestiones fundamentales de cara a la próxima ventana de transferencias: que el organismo no podrá prorrogar contratos más allá del 30 de junio y que el mercado de pases «no abrirá el 1 de julio».

«FIFA no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio, pero las ventanas de transferencias no van a ser las mismas y los jugadores no van a poder ser inscritos. El 1 de julio no se abre el mercado», subrayó el español en diálogo con Tiempo de Juego por Cadena Cope.

Por ende, los jugadores podrían abandonar su club si sus contratos vencen el 30/6, pero no podrían incorporarse a otro equipo porque los períodos de fichajes se van a modificar. Además, un futbolista cedido puede regresar a su club de origen el 30 de junio si concluye un préstamo, pero su ficha no será tramitada para que pueda jugar.

«Si una cesión finaliza el 30 de junio, el jugador, teóricamente, debería volver a su club, pero la ventana de inscripción no estaría abierta y no se le tramitaría la ficha», marcó García Silvero, quien también aventuró que existe la chance de que haya varios períodos para realizar contrataciones.

«Puede haber varias ventanas. Va a depender del inicio y del final de cada competición. La idea es que las ventanas acaben justo antes de empezar cada campeonato y no tienen por qué coincidir», concluyó el dirigente de la FIFA.