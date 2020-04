FIFA: Victor Montagliani advirtió que no habría partido entre selecciones hasta el 2021

Compartir

El presidente de la Concacaf, el canadiense Victor Montagliani advirtió que el organismo podría decidir muy pronto no jugar partidos interancionales este año. El motivo principal son las «restricciones de viaje» que hay y que quedarán en el mundo post COVID-19. Además, el Mundial de Clubes XL se postergaría a junio de 2022, un año después de su fecha original.

Si bien aún no es oficial, lo cierto es que la FIFA podría anunciar muy pronto la suspensión de los partidos de selecciones hasta el año 2021, con la eliminación de todas las fechas FIFA del calendario de este año. El principal motivo es las restricciones de viaje originadas en la pandemia de coronavirus y la necesidad de dar la oportunidad de reanudar las competiciones de clubes.

Así lo manifestó este lunes, uno de los vicepresidentes de FIFA, el canadiense Victor Montagliani, titular de la CONCACAF. Montagliani formó parte de un grupo de trabajo del organismo en el cual se discutió esa posibilidad. Hasta acá, FIFA ya suspendió los partidos entre países que debían jugarse en marzo y junio y, según los dichos del presidente del fútbol de América Central y del Norte, el organismo podría suspender las ventanas de septiembre, octubre y noviembre. De esta manera, las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 no empezarían este año.

«Personalmente, creo que podría ser un desafío, no solo por los problemas de salud en todo el mundo y los diversos grados de preparación, sino también por comprometernos con los viajes internacionales tan pronto como regresemos», manifestó el canadiense en una entrevista brindada a AP.

«Creo que el fútbol nacional es una prioridad. Septiembre todavía está entre las chances, pero no estoy seguro que se puedan llevar a cabo esos partidos por la situación que tenemos en este momento», advirtió.

«Si tenemos luz verde para jugar un partido de fútbol. Dudo mucho que el primer partido de fútbol sea con los hinchas. Creo que se correría un riesgo enorme», dijo en una entrevista en video desde Vancouver.

«Estoy bastante seguro que será gradual, tal como lo será el resto de la sociedad», apuntó Montigliani. «Estoy bastante seguro que en marzo 2021 se podrá volver a jugar, la prioridad ahora es ayudar a las ligas nacionales, luego, veremos nuestros partidos», manifestó.

En paralelo, el diario «As», advirtió que la FIFA tiene decidido mover su Mundial de Clubes XL para junio de 2022, es decir, un año después de cómo estaba estipulado.

Esto sucede por dos cuestiones. La «ventana» de junio 2021 será usada por la Copa América y la Eurocopa y la de junio 2022, que originalmente debería ser para el Mundial, será para el torneo de clubes, debido a que el torneo de selecciones se desarrollará a fines de 2022.