Filmus destacó la decisión de la UE de excluir a Malvinas de su acuerdo posbrexit con Reino Unido

El secretario de Malvinas de la Cancillería consideró que esa exclusión es algo “muy importante” para el país y “una señal más de respaldo” al reclamo de soberanía.

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus, destacó este domingo que el acuerdo posbrexit entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido que no incluyó a las Islas Malvinas es algo “muy importante” para el país y “una señal más de respaldo” al reclamo de soberanía.

El canciller Felipe Solá también había apoyado la medida por la red Twitter: “Finalmente el acuerdo post Brexit entre la UE y el Reino Unido no incluyó a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Así lo pedimos en todos los foros y reuniones que mantuvimos en 2020 con ministros y ministras de Asuntos Exteriores europeos”, señaló.

Filmus se expresó en el mismo sentido que Solá, al destacar que el canciller argentino planteó en todos los foros de la UE que “no tenían que reconocer de ninguna manera la soberanía de Reino Unido sobre las islas porque es una soberanía en disputa”.

En diálogo con radio Rivadavia, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur dijo que, para la Argentina, esta decisión es “muy importante, porque habla la perspectiva de que el único respaldo o neutralidad que tenía Reino Unido (en referencia a la UE) hoy ya no lo tiene”.

Filmus aclaró que “no es que cambia la historia”, pero sí debe leerse como “una señal más de respaldo de los países que hasta el momento menos se habían definido sobre el tema”.

El funcionario enumeró que el reclamo argentino por Malvinas ya tiene el apoyo de los países de América Latina y el Caribe, las naciones en vías de desarrollo, Rusia y gran parte de las asiáticas.

“Esta mirada europea es una forma de decirle al Reino Unido ‘cumplí con lo que dice Naciones Unidas'” sobre el tema, consideró.

La última semana, el Reino Unido y la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo comercial para implementar el Brexit (la separación de Gran Bretaña de ese bloque continental), que regirá las relaciones económicas bilaterales desde el 1 de enero.

El acuerdo celebrado entre la coalición con sede en Bruselas y Londres incluye las áreas de comercio de bienes y servicios y otras sensibles, como la competencia, la pesca, el transporte, la energía y el medioambiente.

Sin embargo, no se aplicará a la mayoría de los territorios de ultramar del Reino Unido (varios de los cuales están en disputa) y eso incluye las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que así perderán los beneficios comerciales que mantenían con la UE.

Como señaló Solá, este punto había sido un planteo formal de la Cancillería argentina al alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell. Y en todos los foros en los que se presentó el Gobierno reiteró la demanda por la soberanía y volvió a citar las recomendaciones del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, desoídas por el Reino Unido.

