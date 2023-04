Filmus: «Formosa tiene una mirada de integración respecto del modelo de desarrollo nacional»

El gobernador Gildo Insfrán, con el ministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, suscribieron este martes 25 el acta de inicio de obra para la construcción de la fábrica de bioinsumos BIOFORM en el Polo Científico y Tecnológico y de Innovación de Formosa.

Se trata de una inversión de 825 millones de pesos, a través del Programa Federal Construir Ciencia. También en la ocasión, firmaron el acuerdo para el llamado a licitación destinado a la adquisición de equipamiento para esta importante fábrica, que será a través del Programa Federal Equipar Ciencia, por 670 millones de pesos.

Durante la presentación, Filmus resaltó que con estos nuevos proyectos, “estamos para dar pasos concretos en el avance de lo que probablemente sea un antes y después para el desarrollo tecnológico y agropecuario de la provincia”.

El ministro relató que desde 2003 vienen trabajando en conjunto con Insfrán “en un momento donde el país no tenía representatividad política ni económica” e indicó que “nosotros privilegiamos el federalismo y poder llevar la educación a lugares donde habían sido postergada”.

“Estamos en un momento donde los que se muestran como innovadores atrasan 200 años porque lo que permitió que la escuela sea pública, laica y gratuita e hiciera que Argentina se distinguiera del resto de América Latina por su mirada inclusiva se dio como discusión en el año 1884 (Ley 1420). La escuela era el lugar para aprender y solidaria. Entonces, aquellos que se creen novedosos que discutan con Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Juan Bautista Alberdi, con los que forjaron la Argentina”, afirmó.

A su vez, destacó la mirada que tiene el gobernador Insfrán sobre la planificación, ya que los países crecen con ella y también con Estado, “porque sin él son siempre los más poderosos los que tienen la capacidad de acumular todas las riquezas y dejar al margen a la gran mayoría”.

Ante esto, realzó que “el Gobierno de Formosa tiene una mirada, primero, de integración respecto del modelo de desarrollo nacional, pero, segundo, esa integración no es verdadera, si no nos planteamos un cambio en el modelo productivo”.

“Principalmente –aseveró Filmus-, lo que genera crecimiento y puesto de trabajo masivo son el desarrollo científico y tecnológico y la aplicación al cambio de un modelo productivo que nos permita avanzar en un país industrial”.

Y continuó diciendo que “este Polo es un ejemplo de avance en ciencia, tecnología y el desarrollo de la industria, que tiene que ver con una mirada de transformar el modelo productivo, agregar valor a partir del trabajo de nuestra gente y de la capacidad de innovación del desarrollo científico y tecnológico, y al mismo tiempo cambiar la matriz de exportación”.

Por otro lado, apuntó que “Formosa tiene gran potencial en litio, y la pregunta es si vamos a vender el recurso para comprar baterías o generar la capacidad de desarrollo”, reflexionó.

Agregó: “Se puede cambiar la matriz productiva de Formosa, no solo porque produzca carbonato de litio para vender, sino también a partir de la atracción de capital para producir baterías aquí. El eje central es crecer cambiando el modelo productivo, generando trabajando y dándoles el derecho a nuestros jóvenes a investigar donde nacieron”.

