Fin de semana extralargo: un día no laborable y un feriado darán lugar a cuatro días de descanso

En el anteúltimo mes del año, el calendario oficial difundido por la Jefatura de Gabinete confirma que habrá un fin de semana largo de cuatro días. La combinación de un día no laborable y un feriado nacional permitirá un período extendido de descanso que se desplegará desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre.

Cómo queda conformado

el fin de semana largo

• Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos. Será optativo para cada empleador determinar si sus trabajadores deben asistir a sus puestos de trabajo.

• Sábado 22 y domingo 23: fin de semana habitual.

• Lunes 24 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde su fecha original del jueves 20.

El Gobierno tiene la potestad de establecer hasta tres fechas turísticas al año, ya sea como feriados o días no laborables. En 2025, ya se habían asignado dos —en mayo y agosto— y este será el último del año.

Por qué se conmemora

el Día de la Soberanía

Nacional

Cada 20 de noviembre se recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado (1845), un hecho clave en la defensa del territorio argentino. Ese día, fuerzas anglo-francesas intentaron avanzar por el río Paraná para intervenir en los asuntos internos de la Confederación Argentina, gobernada entonces por Juan Manuel de Rosas.

El ejército local, bajo el mando de Lucio Mansilla y con el respaldo político de José de San Martín, resistió durante siete horas pese a la inferioridad numérica y tecnológica. La estrategia de bloquear el paso del estrecho de la Vuelta de Obligado fue determinante para frenar el avance enemigo y reafirmar la soberanía nacional.

Feriado o día no laborable: qué dice la ley

La Ley de Contrato de Trabajo 20.744 distingue claramente estas dos figuras:

• Feriados nacionales (art. 181): se aplican las normas del descanso dominical. Si el empleado trabaja, debe cobrar el doble de su jornada habitual.

• Días no laborables (art. 182): son optativos para el empleador. Si se trabaja, se paga salario simple; si no, el trabajador igualmente cobra su remuneración correspondiente.

Qué feriados quedan en 2025

Noviembre

• Viernes 21: día no laborable con fines turísticos.

• Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

Diciembre

• Lunes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

• Jueves 25: Navidad (feriado inamovible).

Esquema del penúltimo

mes del año

Con este esquema, noviembre ofrecerá el último fin de semana extralargo del año, ideal para planificar viajes, actividades recreativas o simplemente descansar