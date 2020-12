Fin de semana largo en Herradura: la asistencia de personas a Chuqui Cué fue buena, “pero no la esperada”

Compartir

Este fin de semana largo hubo buen movimiento, pero no “el esperado” en el camping Chuqui Cué de Herradura. Según explicaron se debió a que la gente prefiere los lugares privados como casas quintas con piletas para pasar los días de descanso.

En ese marco Daniel Campos, propietario del emprendimiento muy conocido en la ciudad formoseña, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó cómo vienen trabajando en el marco de la pandemia de coronavirus.

“La gente se está animando a salir con responsabilidad, todos nos cuidamos, la gente mayor quizás es la más precavida, los jóvenes tienen una desesperación por salir y disfrutar un poco de aire libre después de tanto tiempo de mantener todo este tema de la cuarentena y gracias a Dios dio buenos resultados”, señaló.

Asimismo contó que “formo parte de un grupo de emprendedores turísticos, casi todos somos emprendimientos familiares y pusimos a disposición los alojamientos con los que contamos, no estamos en categoría de empresarios ni nada, pero pusimos a disposición del municipio y de la coordinación del Covid-19 para ver que ellos evalúen las condiciones y decidan sobre eso a ver qué pueden ocupar y qué estarían en condiciones de cumplir con lo que ellos tienen como requisitos sanitarios que es lo más importante”.

De la misma forma se refirió a la demanda que tienen sobre todo en diciembre donde se celebran las fiestas de fin de año y comienzan las vacaciones. “Hay una oferta muy variada en Herradura, los emprendimientos privados por ahí estamos todos en un registro municipal, cumplimos con las condiciones de tributo, seguro y demás, pero también hay una informalidad en alquileres que quizás no están registrados para el uso de piletas y ese tipo de cosas, de a poco vamos a ir registrando quiénes son los que prestan los servicios para que reúnan las condiciones y nos pongamos todos en regla como debe ser, con el tema de los campings teníamos la cuestión del campamento, de las carpas y demás lo que se restringió bastante por la pandemia, sí están autorizados los alojamientos en cabañas o en casas con baños privados, cambió todo con la pandemia, veo mucha responsabilidad por parte nuestra y también de la gente que nos visita, todos se mueven en familia con las condiciones y las restricciones que nos impone esta pandemia”, destacó.

Asimismo contó que “nosotros tenemos una pileta en el camping que en su momento la teníamos disponible, estaba incluida en el precio de la entrada, es una pileta recreativa con un molino, una pileta ecológica, nosotros atentos a lo que estipuló el Consejo Covid-19 no cargamos agua para evitar el ingreso, tengo entendido de que las piletas son únicamente para uso familiar, no pueden compartir con otras personas, no sé cómo están trabajando las cabañas pero creo que es algo que habría que evaluarlo porque con la pileta quizás no tendríamos buenos resultados”.

Para finalizar se refirió a cómo vivieron el fin de semana largo en el camping, “tuvimos afluencia de gente, no en la magnitud que por ahí esperábamos porque convocan mucho las casas quintas, los lugares privados, en Herradura hay tres campings que estamos sobre la laguna de Herradura y la gente por ahí viene a pasar el día y se vuelve, el tema del alojamiento está un poco relativo, algunos sí y otros no porque en años anteriores teníamos el encuentro familiar que se daba cuando iniciaban las vacaciones entonces por ahí una familia alquilaba una casa, se juntaban y todo esos se alteró con el tema de la pandemia, nos estamos acomodando, venimos de meses muy difíciles donde los emprendimientos privados no recibimos los ATP que recibieron los empresarios con empleados registrados en blanco y demás, nos estamos recomponiendo de a poquito y para adelante cuidándonos entre todos ya que lo más importante es la salud”.

