Fin de semana multiartístico en el Centro Cultural La Mandinga

Este viernes a las 19, tendrá lugar el taller de Narración oral, un lugar para aprender el arte de contar cuentos. Es una experiencia narrativa única. Con la profe Marina Silveri. Seguidamente, a las 20.30, Sobredosis de Stand Up presenta la Muestra de sus alumnos. Entradas al 3704-092924

Luego, a las 22:30, se presenta el show de stand up “Se escapó la abuela”, un show de Sobredosis de Stand Up y de Bunker Studios con la presentación de los consagrados artistas Palito, Dan, Seba y Alegría.

El espectáculo tiene como protagonista a la abuela Alegría, que tiene 80 años, y nadie puede frenarla. Se escapó de su casa tras el sueño de ser una comediante, pero no se llevó la medicación. Palito, Micaela, Seba Rulfi y Dan Pereyra corren detrás de ella para volver a llevarla a casa. La única información que tienen es que debe estar por los teatros buscando lugares para presentarse. «Algunas fuentes revelaron haberla visto por Corrientes. ¿Podrán atraparla?»

Las entradas anticipadas se pueden conseguir a $4.000 a través del WhatsApp 370-4092924 . Las tickets en puerta costarán $5.000.

El sábado 8 de Junio a las 10 se viene una original propuesta de taller que ensambla la danza y las acrobacias, “Del suelo al cielo” es un seminario de danza contemporánea y acrobacias en aro, con las profes Jimena Bay y Viviana Benítez, quienes tiene sus propios talleres en La Mandinga, durante la semana. Inscripciones y más info al 3704-821010 o al 3704-603242

Finalmente, el domingo 9 de Junio, a las 18, el fin de semana cierra con una propuesta de reflexión: Taller vivencial de Constelaciones familiares a cargo de Denisse Juana. Inscripciones y más info al 3704-838910º en la página web www.grupogenerativo.com.ar

Nueva propuesta de

taller para las infancias

El mes de junio llegó con una original propuesta de taller artístico creativo para las infancias: «Clínica Textil», a cargo de Divina Aguayo Poblet.

La propuesta es crear sobre y con textiles, explorando diferentes técnicas, descubrir nuestra propia identidad a través de las experiencias individuales y en grupo. Explorar la creatividad y la sostenibilidad a través del arte textil y la moda reciclada, fomentando el desarrollo de habilidades técnicas y el pensamiento crítico en los participantes.

Los días y horarios con sus edades son: miércoles para peques de 7 a 10 años, de 17 a 19. Y los sábados para preadolescentes de 11 a 14 años, de 10 a 12. Inscripciones y más info al 3704-270830