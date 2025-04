Fin del cepo: fuerte apoyo de los empresarios alas medidas anunciadas por el gobierno de Milei

Tras el anuncio del Gobierno del fin del cepo, un megapréstamo para el país de parte del Fondo Monetario y el debut desde el lunes de una banda de flotación para el dólar, las principales cámaras que reúnen al sector privado salieron a apoyar al Gobierno y respaldar el acuerdo con el FMI.

Para la Asociación Empresaria Argentina (AEA), “la suscripción del Acuerdo con el FMI es un hecho muy trascendente, ya que contribuirá a generar las condiciones para dinamizar la actividad económica, aumentar la previsibilidad y promover las inversiones productivas”.

«Claramente va en el camino de la liberalización del cepo y de promover un tipo de cambio que haga competitivo en las bandas cambiarias con un techo 1400 pesos y puede indicar claramente una orientación a que la Argentina vaya recuperando la competitividad necesaria exportadora y de esa manera generar nuevas oportunidades en el comercio exterior», dijo Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC)

El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, aseguró que el fin del cepo abre un nuevo horizonte para el sector agropecuario. «Este es un reclamo que veníamos llevando adelante desde hace muchos años y su puesta en marcha, a partir del lunes, va a traer aparejadas más inversiones y una mayor estabilidad económica», apuntó.

«El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) expresa su apoyo a las medidas económicas. Creemos que la liberación del cepo cambiario y el nuevo acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), destinado a fortalecer el patrimonio del Banco Central, tendrán efectos positivos en la inversión y el acceso al financiamiento», indicaron desde la entidad .

También la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) apoyó el acuerdo con el FMI, «como así también celebra la supresión de las restricciones cambiarias y la puesta en marcha de un esquema de flotación entre bandas».

Para Adeba, la asociación que reúne a los bancos privados nacionales, el acuerdo «permitirá subsanar una anormalidad con la cual el BCRA ha operado demasiado tiempo: reservas internacionales netas negativas».

La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que reúne a los bancos internacionales, sostuvo que el pacto con el Fondo es «un importante aval que acelerará el proceso de reordenamiento de la economía y generación de condiciones para alcanzar un crecimiento sostenido».

Además, dijo que el levantamiento de las restricciones cambiarias «significan un fuerte paso a la normalización de la economía y del comercio internacional».

Por su parte, el G6 (que reúne a la UIA, la CAC, la Rural, la Cámara de la Construcción, Adeba y la Bolsa de Comercio) agregó que «la extensión de los plazos de los pasivos con el FMI contribuye a fortalecer el horizonte de vencimientos de la deuda pública permitiendo consolidar las reservas internacionales del Banco Central».

«El desafío por delante es que tanto Nación, provincias y municipios trabajen de manera coordinada para llevar el gasto público consolidado a niveles sostenibles, financiables con una estructura impositiva menos distorsiva, que promueva la inversión y la creación de empleo».

Fin del cepo y acuerdo con

el Fondo, los anuncios clave

El ministro de Economía Luis Toto Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili anuncia la saluda del Cepo Cambiario.El ministro de Economía Luis Toto Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili anuncia la saluda del Cepo Cambiario.

En un giro clave de su programa económico, el Gobierno anunció este viernes el fin del cepo cambiario, un nuevo esquema de bandas de flotación para el dólar y un acuerdo ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que incluye un desembolso inmediato mayor al previsto.

La novedad fue comunicada a través de un comunicado del Banco Central y luego detallada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en una conferencia de prensa. “Desde el lunes empieza la Fase 3 del programa económico”, aseguró el funcionario, al explicar el nuevo rumbo que tomará el esquema macroeconómico.

El anuncio más impactante fue la salida del cepo: a partir del lunes se eliminarán todas las restricciones que hoy pesaban sobre el acceso al dólar oficial a las personas. Esto incluye el fin del cupo mensual de US$ 200 para personas físicas, la desaparición de las restricciones ligadas a subsidios, empleo público o ayudas recibidas durante la pandemia, y la eliminación del dólar blend.

El nuevo régimen cambiario abandonará el crawling peg del 1% mensual que regía desde febrero, y pasará a un sistema de bandas de flotación móviles. Así, el dólar, que cerró este viernes en $1.074, podrá oscilar entre un piso de $1.000 y un techo de $1.400, márgenes que se ajustarán un 1% por mes.

«La experiencia internacional muestra que las bandas cambiarias bien gestionadas ayudan a estabilizar las expectativas», señaló el Banco Central en su comunicado. Dentro de ese corredor, el tipo de cambio flotará libremente, aunque el BCRA podrá intervenir ante «volatilidades inusuales». Cuando compre dólares, no esterilizará los pesos que emita.

Otra de las noticias fue la confirmación de un acuerdo con el FMI por US$ 20.000 millones bajo el esquema de Facilidades Extendidas, que incluirá un giro inicial de US$ 15.000 millones de libre disponibilidad a lo largo de 2025. Es más: el martes llegarán, según confió Caputo, los primeros US$ 12.000 millones.

El desembolso supera los US$ 8.000 millones que inicialmente se manejaban y representa una inyección clave de divisas para las reservas del BCRA. El nuevo acuerdo incluye metas trimestrales de acumulación de reservas y control de la base monetaria.

En línea con este nuevo rumbo, el BCRA ratificó que mantendrá la regla de “cero financiamiento” al Tesoro, sin emisión para cubrir gastos ni para remunerar pasivos. Además, se anunció la flexibilización de los pagos de comercio exterior y la autorización para distribuir utilidades a accionistas extranjeros, a partir de los ejercicios que comiencen en 2025