Fin del conflicto: el acuerdo judicial entre Cinthia Fernández y Matías Defederico

Lo que parecía imposible finalmente sucedió. Tras un extenso lapso de enfrentamientos sobre la custodia y manutención de sus hijas Charis, Bella y Francesca, la expareja conformada por Cinthia Fernández y Matías Defederico alcanzó un acuerdo legal.

La disputa, que ganó notoriedad por las constantes apariciones de ambos progenitores en los medios de comunicación y en sus redes sociales, se cerró. Así, luego de varios años de batalla sin descanso, la bailarina se mostró exultante por el final del conflicto legal. “Quiero contarles que hoy mi lucha llegó a su fin”, comenzó narrando en su cuenta de Instagram.

“Después de muchos años de pelearla, en los que pasé por todo el repertorio de cosas malas por el que puede pasar una mujer que lucha por los derechos de sus hijos, se terminó”, siguió Cinthia y le agradeció a su abogado, por la lucha en Tribunales y por haber logrado “un precedente histórico en la Justicia que es conseguir la figura ‘alimentos futuros hasta la mayoría de edad’”.

“El responsable es él, Roberto Castillo. El hombre que se cargó como pocos mi caso. Un tipo más soñador, luchador y apasionado que yo, que dijo: ‘Esto algún día tiene que cambiar y yo lo voy a lograr’. Una justicia que lo escuchó y empezó a abrir la cabeza y el corazón. Y transformó el curso de esta causa y las que vendrán. Una luz de esperanza en el camino de esas 7 de cada 10 mujeres que quedan solas con todo”, agregó, para elogiar el accionar de su representante legal.

El acuerdo judicial entre

Cinthia Fernández y

Matías Defederico

Tiempo atrás, el letrado contó a Teleshow que la deuda que el exjugador mantenía con la madre de sus hijas era millonaria. “Le íbamos a ejecutar 25.000 dólares. A raíz de eso, él planteó que no tenía dinero. Cinthia le pidió el 50% de la casa en la que vive con sus hijas, producto de la división de bienes de la sociedad conyugal, ya que ella estuvo casada con él, y el otro 50% es de Matías. Como Matías no tiene liquidez, ofreció entregarle su 50% para no tener que pagar alimentos”, explicó Castillo en referencia a la casa ubicada en un country de zona norte, valuada en 350 mil pesos.

Este viernes, en una nueva comunicación con este medio, Castillo confirmó que, efectivamente, esta propuesta ya es un hecho. “Lo que sucedió ayer es que homologaron el acuerdo, es decir, la jueza habilitó que se pueda pagar alimentos con una propiedad”, reveló.

Así, el acuerdo propuesto implicaría que la bailarina y panelista obtendría la totalidad de la propiedad, poniendo fin al litigio sobre la manutención de las niñas. La relevancia del acuerdo radica en la garantía de sustento y estabilidad para el futuro de las menores, en medio de alegatos sobre la gestión del patrimonio familiar y las acusaciones de Fernández hacia Defederico de evadir sus responsabilidades financieras a través de tácticas dilatorias y manipulación de bienes.

“La realidad es que para ella esto es un desafío”, continuó el abogado, “porque tranquilamente se podría haber quedado viviendo en la casa hasta la mayoría de edad de las chicas y no tener que reclamarle alimentos a él; pero viendo que es un trastorno tener que buscar cada factura y cada gasto de sus hijas, ella optó por aceptar la propuesta de Defederico. De esta manera, la propiedad va a estar resguardada para el futuro de sus hijas”.