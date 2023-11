Fin del desabastecimiento: Shell, Axion e YPF aumentaron precios de combustibles

Ayer se registró a nivel país una nueva suba de combustibles donde en las provincias del interior fue del 10%; cabe decir que estos aumentos llegaron después de una semana de faltantes de nafta y gasoil que generaron demoras, largas colas y la aplicación de cupos. Según se pudo notar, la situación de desabastecimiento -que tuvo varios factores de incidencia- comenzó a normalizarse.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el estacionero Luis Bigatti comentó que con la suba los valores que rigen en YPF son los siguientes: Super $332, Infinia $415, Diesel $358 y Infinia Diesel $471.

Primero, cuando a Bigatti se le consultó por el desabastecimiento de los últimos días aseveró: “las estaciones de servicio tuvieron un aumento de la demanda, eso significó una mejora para algunas y un perjuicio para otras, porque las estaciones blancas se encontraron con el problema de un precio desmesurado a raíz de que el precio mayorista era superior al precio del surtidor, y específicamente dentro de las estaciones de bandera teníamos diferencia de precios pero no muy significativas entre YPF y las otra petroleras”; en este sentido dejó en claro que las estaciones blancas son las que están en el interior y son las que sufrieron la falta de abastecimiento.

“El problema se originó el 18 de octubre cuando nosotros recibimos una información de que iba a existir una restricción en la provisión del combustible de aproximadamente el 10% sobre los valores históricos que no eran los valores actuales (que estaban aumentados por la demanda delos que se corrieron del mercado mayorista y las que se quedaron sin combustible, provocando que los clientes vayan a las estaciones de bandera)”, contextualizó y agregó que el desabastecimiento se dio porque una planta de YPF de la zona oeste de Salta quedó sin trabajar, a esto se le sumó la que tenía un mantenimiento programado en La Plata por lo cual se redujo la oferta de combustible, pero la demanda en ese momento estaba muy alta; de esta manera el empresario expuso que los motivos del desabastecimiento son varios, a lo cual además se agregó la demanda de los países vecinos.

Por otro lado, cuando se le preguntó si ya está “normalizada” la situación respondió que “hay menos vehículos haciendo filas, calculo que todas las estaciones de servicio están recibiendo combustible, pero también el precio aumentó un 10%, no sé cuáles de los factores incide más o si están juntos. Ayer -por el martes- la venta fue récord histórico, es decir, nos abastecieron y así como llegaba el combustible se iba”.

Capital Federal

Cabe decir que en Capital Federal la petrolera de bandera YPF, confirmó que aplicó una suba del 7,6% desde las 0 horas de ayer, aunque en CABA el aumento ronda el 9%.

Raízen, la empresa que maneja la marca Shell, y Axion, también aplicaron subas similares. Por su parte Trafigura, otra de las grandes que maneja la marca Puma, aplicó una suba diferente, del 7,8% en promedio, para nafta y gasoil.

Axión, de PAE, no informó los precios hasta el momento. Y en Puma, de Trafigura, aseguraron: “No damos precios, solo porcentual”.

El resto del país

Según la agencia de noticias NA, en el interior, el precio de los combustibles aumentó 10%.

Los ajustes se produjeron de hecho sin comunicación oficial pese a la tensión social vivida el fin de semana.

Los incrementos en los surtidores se dieron de hecho y las compañías petroleras no los informan oficialmente.

Anuncios

Ayer a la mañana, el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa anunció la postergación de un aumento de impuestos que afecta el precio del litro, con la idea de suavizar los aumentos que consiguieron las petroleras.

A través del decreto 567/2023, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció que la suba en los montos de las cargas fiscales que “resulten de las actualizaciones correspondientes al tercer y cuarto trimestres calendario del año 2021, al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario del año 2022 y al primer, segundo y tercer trimestres calendario del año 2023″ comenzarán a regir a partir del 1 de febrero de 2024. Esta medida alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

Massa destacó: “En el día de hoy está publicado el decreto que establece el congelamiento del ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos). Un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. Quiere decir, resignamos recursos del Estado, dejamos de cobrar impuestos a los efectos de que la nafta no aumente más de lo debido”.

“Espero que no vuelva a pasar”, dijo el ministro de Economía.