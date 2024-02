Fin del romance de verano (Por Dr. Carlos Alberto Roble)

El Superior Tribunal de Justicia tuvo este enero unos fallos que públicamente celebré por lo novedoso de los resolutorios y por no tener rodeos o tópicos retóricos a la hora de resolver lo planteado por un grupo de empleados del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Formosa.

El calor germinante “duró poco” porque al regreso de sus vacaciones los miembros más conservadores de este Poder Político del estado retornaron a dejar en claro que el conocimiento, la experiencia y los abultados años de algunos magistrados no producen “sabidurías” por sí solos, sino “dogmatismos ególatras perjudiciales para la administración de Justicia.”

En un reciente fallo y después de analizar las presentaciones hechas por el Defensor Oficial de Cámara Lucio Leiva en cuanto a la necesidad de que los recursos de casación ante el máximo tribunal deben ser orales bajo pena de nulidad.

Con dos votos en disidencia y pese a el apoyo del Procurador general a la postura de Leiva, el máximo Tribunal desestimó el planteamiento del Defensor de Cámara y le imposibilito a un Ciudadano poder tener la audiencia que le ley le de acuerda conforme a derecho y como Garantía.

A pesar del esfuerzo de algunos magistrados en citar normas y normas y más normas del CPPP, lo cierto y verdadero es que está comprobado por la Neurociencia que al leer se iluminan cognitivas ciertas partes del cerebro y al escuchar otras, y que el resultado al que llega el cerebro en estas dos operaciones pueden variar y en mucho.

La Dra. Nazareth Castellanos Directora de investigación del laboratorio irakara y cátedra extraordinaria de Mindfulness y ciencias cognitivas de la Universidad complutense de Madrid, es Licenciada en Física teórica y doctora en Medicina (Neurociencia) por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). • Master en Neurociencia computacional por la Facultad de ingeniería • Master en anatomía, Histología y Neurociencia, por la Facultad de Medicina de la UAM, suele explicar correctamente en sus libros y conferencias lo indicado recientemente.

En el mismo sentido pero mucho más profundo Stanislas Dehaene que es un neurocientífico cognitivo francés cuya investigación se centra en temas como la cognición numérica, las bases neuronales de la lectura y los correlatos neuronales de la conciencia nos ilustra en profundidad aquello que a manera de obviedad planteamos cómo “ Leer no es lo mismo que hablar”.

De acuerdo con Dehaene, al leer utilizamos las mismas áreas del cerebro que cuando escuchamos el lenguaje hablado, al mismo tiempo se activan las áreas auditivas y de reconocimiento facial en el cerebro; esto último se relaciona con el reconocimiento de las letras. De modo que antes de aprender a leer, el cerebro reconoce herramientas, rostros y espacios y hay una región que posee plasticidad, es decir, que es flexible a nuevo conocimiento y que se utiliza al aprender a leer.

Para entender cómo los humanos aprenden a leer, el francés ha recurrido al uso de tomografías por resonancia magnética, que le han permitido descubrir que este proceso no empieza de cero. Su teoría se basa en que el cerebro tiene la misma fisionomía desde los dos meses de vida hasta la edad adulta, y con el tiempo desarrolla redes neuronales que le permiten acelerar el entendimiento. Desde antes de nacer, los niños son estimulados por el lenguaje hablado.

Está Claro entonces que no solo por un mandato legal sino también por una cuestión científica las audiencias de Casación deben ser personalmente y orales así el cerebro de los Jueces sabrá de que estamos hablando y no quedará solo en la PC del relator del ministro.

Aprovechando la oportunidad para recordarles que el Art 5 del CPPP no los autoriza a dictar normas, no pueden legislar, NOMBRAR FISCALES ya que el art 5 del citado cuerpo sólo los habilita para elegir el tipo de letra que se usará en los escritos judiciales.

El amor de verano duró muy poco, ni siquiera me dio tiempo de hacerles una visita.

«De las normas a la realidad, hay una distancia semejante a la que existe entre el remedio en la estantería de la farmacia y el remedio aplicado al cuerpo del enfermo». Bidart Campos”.

A esto le sumamos que el Juicio por Jurados fue aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación y que el debate nacional empezará en poco tiempo. Mientras tanto en Formosa seguimos como “En los PicaPiedras”.

«No incurráis en el error de buscar en la ley escrita el remedio de un mal que está en los hábitos, porque vuestro trabajo será inútil». Carlos Pellegrini.

Carlos Alberto Roble

Abogado