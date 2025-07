Fin del sueño: Sierra perdió contra Siegemund

Son las últimas imágenes de la película. El cierre de un cuento de hadas. Había ilusión con que se pudiera escribir, al menos, un capítulo más. Sin embargo, Solana Sierra (101ª) terminó su recorrido en la actual edición de Wimbledon. Después de tres partidos soñados, no pudo controlar sus errores no forzados y cayó, tras varias interrupciones por lluvia, ante Laura Siegemund (104ª) por 6-3 y 6-2 en 1h20m.

La marplatense, que había ingresado al cuadro principal como lucky loser, se quedó sin pimienta en sus golpes. En su afán por encontrar espacios frente a las sólidas defensas de su rival, insistió una y otra vez, pero sin demasiado éxito. De hecho, en el primer set conectó apenas tres tiros ganadores (nueve en total) y cometió 21 errores no forzados (29 en todo el duelo). Algunos llegaron en momentos decisivos: no aprovechó dos chances de quiebre para adelantarse en el marcador, mientras que la alemana fue letal cada vez que tuvo una oportunidad.

Y en el segundo parcial, la tendencia no la modificó ni la interrupción por las precipitaciones. Siegemund continuó firme en su estrategia, mientras que Solana no pudo volver a su eje ni tampoco marcó diferencias con sus virtudes. A su vez, el servicio no la acompañó. Redondeó un discreto 63% de primeros saques (ganando el 65%) y apenas un 39% con el segundo. Además, cometió dos dobles faltas.

Más allá de la caída, la carrera de Sierra cambiará por completo de ahora en adelante. De Londres, donde ya no deberá cambiar de departamento cada dos días, se marchará con 235 puntos en el bolso y 35 puestos ganados en el ranking. Así, dentro de una semana aparecerá en el puesto 66 del mundo, lo que le permitirá disputar los grandes certámenes del circuito (ya tiene asegurado su lugar en el cuadro principal del US Open). Y se mantendrá como la raqueta Nº 1 del país.

Siegemund, por su parte, jugará en los cuartos de final ante la ganadora del choque entre Aryna Sabalenka (1ª), la gran favorita al título, y Elise Mertens (23ª).