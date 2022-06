Final de la Liga Nacional de Básquet: Quimsa se recuperó y dominó a Instituto en el Sandrín

Compartir

La Fusión controló con mucha autoridad y se llevó el tercer punto por 90-71. Anderson fue la figura con 24 tantos más 8 rebotes. Con este resultado, Quimsa quedó 2 a 1 y a un paso del título, mientras que Instituto buscará empatar la serie el próximo jueves.

Y fue para Quimsa, de visitante en el Sandrín. En la previa al partido de esta noche, la Fusión no lo tenía nada sencillo porque venía de perder el factor localía en Santiago del Estero y estaba obligado a ganar al menos un partido en la presente estadía en Córdoba. Y no titubeó por ello, porque desde el primer minuto del Juego 3 de esta noche tomó el control y no lo soltó nunca. Dominó de punta a punta, superando a Instituto en ambos costados y llevándose un triunfazo por 91-70 para dejar la serie 2 a 1.

Quimsa fue claro desde el primer momento, contundente tanto en defensa como en ataque y marcó tendencias a partir del primer cuarto (27-19), extendiendo diferencias en los siguientes capítulos de la noche. Llegó a tener una máxima de 26 unidades por momentos, con treinta minutos de absoluto control y unos últimos diez donde manejó la brecha.

Eric Anderson estuvo en su versión MVP, firmando una planilla con 24 puntos más 8 rebotes y 2 tapones (30 de valoración), siendo el claro dueño de la zona pintada y ganándole el mano a mano a Tayavek Gallizzi. El pivote de Quimsa estuvo escoltado por Davaunta Thomas (17 tantos y 9 rebotes) y un revulsivo Franco Baralle (13 unidades).

En Instituto lo mejor pasó por Luciano González, autor de 17 puntos (4/9 en triples). Más allá de los intentos de la Gloria por revertir la situación, acompañado por el clamor de un público que llenó el Sandrín apoyando a su equipo, el control de Quimsa quedó evidenciado en el juego y en los números.

El tercer punto de la serie traía consigo una enorme expectativa. Por eso la antesala al juego se vivió con una imperdible previa a través del canal oficial de Twitch de Argentina Basketball, de la misma forma que viene sucediendo en estas Finales y bajo la conducción de los periodistas Elías Mauro y Agustín Luchtenberg. En el programa de esta noche pasaron personalidades destacadas como Florencia Chagas, Leonardo Lema y Sergio Hernández, quienes se acercaron al estadio para presenciar el partido. Luego, llegó el turno de darle lugar a los protagonistas dentro de la cancha.

Ahora será tiempo de dar vuelta de página para ambos y pensar en el Juego 4 del jueves, nuevamente en Córdoba (20 horas, con transmisión de TyC Sports) y con la Fusión llegando match point a una victoria de la consagración y un Instituto que necesita empatar la serie para forzar un quinto punto.

