Final Liga Argentina: UPCN sacó ventaja

UPCN San Juan Vóley se quedó con el primer capítulo de la serie final de la LVA RUS 21/22 al derrotar, en la noche del jueves en Buenos Aires, al local Ciudad Vóley por 3-1, con parciales de 25-21, 25-22, 18-25 y 25-21. Federico Pereyra, con 23 puntos, fue el goleador del Gremio en el resultado que le valió el 1-0 y lo puso en ventaja de cara a la continuidad de la serie, programada para este sábado a las 14, nuevamente en Núñez y con transmisión en vivo de TyC Sports.

La final arrancó pareja, con Ciudad apoyado en el dúo Alemao-Parraguirre y UPCN usando todos sus frentes de ataque. Para el 12-8 se escapó la visita, a partir de un par de errores rivales y un ace de Melgarejo, distancia que Armoa ratificó en breve: 17-12 con dos contraataques. Parraguirre reapareció y acercó a Muni (17-15), pero UPCN rotó a tiempo y se afianzó en el cierre de la mano de Pereyra, que completó el recorrido al 25-21.

La ventaja potenció a UPCN, que construyó un score de 8-3 en el siguiente acto, con Brunao al saque y aprovechando un arranque lento de su adversario. Sin embargo, Ciudad volvió a tener a Parraguirre como la herramienta para emparejarlo y esta vez el chileno sí logró el empate, para el punto 11. De ahí avanzaron palo a palo hasta la recta final, a la que Ciudad llegó arriba con un ace de Bonacic y un bloqueo sobre Armoa (21-19), pero UPCN salió del aprieto: un ace de Pereyra y un bloqueo de Brunao cambiaron el rumbo del set y un error de Muni estableció el 25-22 y el 2-0.

El tercero fue el set de la reacción de Ciudad, que para el octavo punto del capítulo ya había alcanzado una buena ventaja que nunca corrió peligro. Alemao se convirtió en la referencia del goleo local (terminó el set con 16 puntos, como goleador del equipo al momento) y Rodrigo Soria aportó bastante desde el bloqueo, ante un UPCN al que le costó un poco más sumar y así no pudo impedir el 22-14 local que ya anticipaba el descuento. Fue precisamente Soria el que finalizó el parcial, martillando una pelota vendida para el 25-18.

Sin embargo, UPCN no acusó el golpe y, con el servicio de Armoa y Melgarejo cerrando en la red, se recuperó a 10-4. Si bien la distancia llegó a ser de 16-8 para la visita, ahí cayó en un bache de errores y eso ilusionó a Ciudad (18-13), pero al anfitrión no le alcanzaron las armas para terminar de remontar tamaña adversidad. Melgarejo aportó puntos importantes para mantener la ventaja (22-17) ante los intentos locales, Pereyra tuvo tiempo de sumar un poco más y del resto se encargó Armoa: 25-21 y triunfo.

Síntesis

Ciudad Vóley: Federico Arquez (1), Rodrigo Telles “Alemao” (19); Sergio Soria (2), Rodrigo Soria (15); Dusan Bonacic (11), Vicente Parraguirre (14). Líberos: Tobías Scarpa, Damián Zalcman. Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresaron: Bruno Forte, Luciano Aloisi, Wilson Acosta (2), Ignacio Benítez (4), Valentino Vidoni (3).

UPCN San Juan Vóley: Sebastián Brajkovic, Federico Pereyra (23); Brunao (10), Fabián Flores (8); Manuel Armoa (21), Brian Melgarejo (14). Líbero: Nicolás Perren. Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Mateo Bozikovich, Franco Cáceres (2).

Parciales: 21-25, 22-25, 25-18, 21-25

Árbitros: Sebastián Cagiao – Andrés Villarreal

Estadio: Club Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal

