Final: Quimsa y San Lorenzo van por la gloria

Este jueves comenzará la definición en el Templo del Rock y acá te contamos sus enfrentamientos previos, con datos, estadísticas y radiografía de ambos equipos.

Después de un cierre apasionante de semifinales, la historia del campeón de la Liga Nacional 2020/21 comenzará a escribirse este jueves. Quimsa, quien se llevó el N° 1 indiscutido de la etapa regular con récord 31-7, se medirá con San Lorenzo, su escolta, que finalizó segundo con 28-10. Será una definición inédita, dos equipos que se enfrentarán por primera vez en esta instancia. San Lorenzo irá por el sueño del histórico pentacampeonato, tras vencer a La Unión, Regatas, San Martín e Instituto en las últimas cuatro definiciones. Quimsa logró conquistar la Liga Nacional en el 2015, justamente con Silvio Santander, ahora DT del Ciclón.

Estos clubes se midieron diez veces en la historia de la competencia. El historial favorece al Azulgrana con seis triunfos frente a cuatro, aunque la Fusión se adueñó de los dos encuentros que disputaron en la presente temporada. El primer triunfo fue el 18 de diciembre por 78 a 71 y el segundo, el 21 de marzo por 88 a 81. Este último fue fundamental para que los santiagueños se lleven el puesto #1 de la fase regular. Por fuera de la Liga se midieron en la BCL Americas, allí, en serie al mejor de tres, se impuso la Fusión por 2 a 1. Luego los santiagueños le ganarían la final Flamengo y se consagrarían campeones continentales.

En aquel encuentro inicial del presente certamen, Quimsa encontró gol en las manos de sus extranjeros Brandon Robinson (18 puntos) y Diamon Simpson (14 puntos y 10 rebotes, 24 de valoración), desde el banco tuvo un buen aporte de Alejandro Diez (10 tantos). Justamente Simpson no fue de la partida en los últimos partidos de los fusionados. El estadounidense estuvo alejado de las canchas por temas de salud y para los playoffs no llegó a recuperarse plenamente. Habrá que ver qué sucede para las finales porque en caso de producirse su regreso, Sebastián González deberá ajustar los sistemas sobre todo por Ismael Romero, quien hasta ahora cumplió con creces en estas instancias definitorias. En los de Boedo, Kevin Hernández tuvo aquel día una gran labor en ataque (18 puntos), acompañaron José Vildoza (12) y los internos Nicolás Romano y Facundo Piñero, con 11 cada uno. Para este partido, Jonathan Maldonado aún era parte del plantel de Silvio Santander, al igual que Agustín Cáffaro y Santiago Ferreyra. Está claro que el Ciclón ha cambiado mucho en esta temporada…

Para el segundo duelo, en el que nuevamente los de Santiago del Estero volvieron a ganar, Brandon Robinson fue nuevamente determinante con 19 puntos. Leonardo Mainoldi, quien aún no se había incorporado en el juego #1, firmó una planilla de 15 puntos y Trevor Gaskins aportó 16. En San Lorenzo, Dar Tucker resultó el máximo artillero con 20, seguido por José Vildoza con 16, en un equipo que ya contaba con Roberto Acuña.

Aquel 18 de diciembre, la Fusión aprovechó los puntos de segunda oportunidad y su gran eficacia: 61% dobles. Si bien su rival tomó las pérdidas para anotar no fue suficiente para festejar. En el último encuentro entre ambos, los puntos en la pintura, el tiro de tres puntos y el buen aporte de la banca fueron claves para la segunda victoria de los santiagueños. Logró que en los dos duelos, San Lorenzo convierta por debajo de su media (83.9) y en el segundo anotó más de su promedio en ofensiva (83.0). En ambos superó la defensa promedio de su rival (74.3).

Actualmente en Quimsa ya no está Trevor Gaskins y si cuenta con la vuelta de Fabián Ramírez Barrios, habrá que esperar por Diamon Simpson. Por el lado de CASLA, se sumó Luis Montero, que debutó ante San Martín y la incógnita pasará por Dar Tucker.

Ambos saben de sus virtudes. Los dos cuentan con diversas figuras y variantes en ataque, la riqueza de sus planteles se sostiene a nivel individual y colectivo. Si bien los dos partidos de esta temporada quedaron en manos de Quimsa, fueron parejos y apasionantes. Quizás los dirigidos por Sebastián González mostraron un plus en momentos calientes. Su versatilidad y dinámica, el recuperarse en todo momento, manejar los parciales en los que le sacaron diferencias y nunca irse del juego, son las razones por las cuáles se llevaron los juegos.

Si hablamos de antecedentes en definiciones hay que destacar aquella del Súper 20 2018, en la que Quimsa se coronó frente a San Lorenzo en Santiago del Estero tras vencerlo en la final por 76 a 70. Silvio era el DT de la Fusión y en su plantel estaban Roberto Acuña (actualmente en SanLo), y Coco Mainoldi (quien estará presente otra vez en la Fusión). En el 2019 se volvieron a cruzar en Comodoro Rivadavia, esta vez con festejo para el Ciclón por 92 a 91. Aunque, claro, sólo es un dato, porque los planteles son absolutamente distintos.

