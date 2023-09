Finalizó el 3° Foro Federal de Centros de Estudiantes Secundarios en Formosa

Desde el miércoles 13 al viernes 15 de septiembre se desarrolló en Formosa el 3° Foro Federal de Centros de Estudiantes Secundarios con la participación de jóvenes de 17 provincias y localidades del interior provincial como Pozo de Maza, La Rinconada, Ingeniero Juárez, Laguna Yema, entre otras.

Al respecto, el ministro de Cultura y Educación de la provincia, Luis Eugenio Basterra, expresó estar “muy satisfecho” con la realización de este evento y destacó el compromiso y la solidaridad de los jóvenes, así como las temáticas abordadas relacionadas con el medio ambiente, la memoria y los derechos de los jóvenes.

“Muy contento, muy feliz, pleno de energía, después de compartir varias de las actividades que tuvieron estos jóvenes, que demuestra que esa expresión tan absurda de que no están comprometidos, por el contrario, uno ve acá el genuino compromiso de nuestros jóvenes organizados en sus centros de estudiantes, con este espíritu solidario de abordar la problemática juvenil, estudiantil, para lograr un mundo mejor”, indicó.

Y agregó: “Uno se nutre de las utopías de nuestros jóvenes, de la esperanza, y sin duda que le da mucha más energía para seguir trabajando, teniendo muy claro para quién uno lo está haciendo, que son para estos jóvenes y para las generaciones futuras”.

En relación a las temáticas abordadas durante estas jornadas, el funcionario señaló que “fueron múltiples” y abarcan desde lo ambiental, pasando por “la memoria a los 40 años de recuperar la democracia, los derechos de los jóvenes, la comunicación”, entre otras.

“Fue muy amplio y la verdad es que con posiciones más que interesantes, que nos van a ayudar a nosotros, los que tenemos responsabilidades ejecutivas, a ir orientando a lo que también los jóvenes expresan con mucha consistencia y con mucha solidez respecto a lo que aspiran para su futuro”, aseveró.

Y resaltó “la participación de los centros de estudiantes del modelo formoseño” que “ha sido realmente muy importante” porque “han demostrado que desde todos los rincones de nuestra provincia salen valores que tienen posiciones muy claras, muy definidas”.

“Eso es producto de la educación pública que nos ha propuesto nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán, para que no sólo los capitalinos tengan las posibilidades de participar, sino que acá vemos centros de estudiantes de todo el interior provincial que también se han involucrado en este foro y que nos hacen sentir orgullosos de nuestra juventud”, resaltó.

Asimismo, Basterra aseveró que a los estudiantes asistentes “se les ha brindado, infraestructura, alojamiento” y que, además, “han tenido un marco de libertad absoluta para discutir y debatir”.

“La verdad que estamos muy contentos de las conclusiones que son estar unidos, organizados, solidarios, de acuerdo al pensamiento de cada uno de ellos, de acuerdo a la diversidad de pensamientos que existen en los jóvenes, pero que esos tres pilares que son los que nuclean a una sociedad que tiene aspiraciones de equidad”, finalizó.

Por su parte, el coordinador de la Federación de Centros de Estudiantes de Formosa (FeCEs), Héctor Acosta, dijo estar “muy contento” con el desarrollo de este tercer foro y agradeció al gobernador Insfrán “por brindar la oportunidad de realizar el evento” al mismo tiempo que destacó la importancia de acompañar a los jóvenes en su formación.

“Realmente han colmado todas nuestras expectativas, habíamos pensado que esto se iba a desarrollar de esta manera, muy felices por la presencia de 17 provincias más Formosa, debatiendo acerca de todos los temas que le interesan a nuestros estudiantes secundarios”, esbozó.

Y añadió: “Realmente agradecemos antes que nada profundamente al gobernador de la provincia de Formosa que nos dio la oportunidad de poder realizar de nuevo este Foro Federal del Centro de Estudiantes”.

En este punto, Acosta consideró que “estamos en un momento que necesitamos que nuestros funcionarios, que todos los que tenemos participación dentro del gobierno de la provincia de Formosa acompañemos a nuestros jóvenes y este tipo de eventos son realmente actividades que hacen a la formación de ellos”.

“Estamos formando a nuestro futuro y realmente todas las provincias que han asistido están muy felices de ver una provincia tan linda, hasta tuvimos presencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una organización estudiantil del Centro de Estudiantes que no tienen nuestra afinidad ideológica pero realmente se han ido muy felices, ven la ciudad de Formosa como es y no como lo pintan los medios de comunicación nacionales”, aseguró.

El docente detalló que, al finalizar los talleres de este viernes, llevaron a la comitiva de estudiantes a conocer el Parque Acuático “para que vean también esa obra majestuosa que tenemos para todos los niños, los jóvenes y toda la familia”.

“Nuestros estudiantes han compartido, han debatido los temas de interés y ahora vamos a elaborar un documento que haremos llegar al gobernador, al ministro de Educación, al ministro de Educación de la Nación y también a toda la comunidad formoseña”, concluyó.

