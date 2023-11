Finalizó el Curso de Perfeccionamiento para la Identificación del Recién Nacido

Declarado de interés por el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la resolución 5.575, hizo su cierre este viernes 10 noviembre, con la última jornada, el Curso de Perfeccionamiento para la Identificación del Recién Nacido.

La apertura y primer encuentro tuvo lugar el pasado 27 de octubre en el salón auditorio del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada, continuando con la segunda jornada el 3 de noviembre para concluir este viernes en el Hospital de la Madre y el Niño, donde se realizó la instancia práctica y seguidamente la evaluación final.

La convocatoria a participar a esta capacitación fue destinada al personal de salud de las instituciones públicas y privadas, que aún no contaba con el certificado de “identificador” y que, actualmente, tiene a su cargo esa tarea en los diferentes servicios.

“Esto se hizo para dar cumplimiento efectivo al Decreto Reglamentario de la Ley Provincial Nº1.129 y para continuar con la formación de los nuevos identificadores de Recién Nacidos, ya en este caso certificado, comentó la licenciada Graciela Díaz, Jefa del Servicio Provincial de Identificación del Recién Nacido, dependiente de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia de la cartera sanitaria.

En tanto, puso de resalto que el curso tuvo asimismo como propósito seguir mejorando el funcionamiento de los servicios de identificación en toda la provincia “para poder darle a los padres la seguridad y la garantía de la no sustitución y del no robo de niños y niñas”.

Sobre eso, señaló que esta actividad, como otras tantas que se disponen sobre esta temática, fue organizada teniendo en cuenta que el Estado Provincial debe llevar un sistema eficiente que permita discriminar la existencia y el estado de las personas”, ajustándose a las normativas de la Ley Nacional N.º 24.540, la Ley Provincial N.º 1.129 y su Decreto Reglamentario N.º 82/01, que establecen el régimen de identificación, para garantizar la no comisión de delitos graves, por ejemplo, la sustitución de identidad.

Más de 60 participantes completaron este encuentro de formación, que contó con representantes de los centros de salud y hospitales del interior, de María Cristina, Guadalcázar, Pozo del Tigre, Ingeniero Juárez, El Colorado, General Güemes, General Belgrano, Las Lomitas, Ibarreta. Y de la capital, del Hospital de la Madre y el Niño, del Hospital Distrital 8, de los centros de salud y de clínicas privadas como la Maternidad y Vrsalovic.

“El curso fue teórico – práctico y cada jornada terminó con una evaluación, teniendo en cuenta que se fueron dando distintos temas. Fueron días intensivos, que se dictaron prácticamente durante 10 horas y nosotros desarrollamos, especialmente, todo lo que tiene que ver con la normativa vigente respecto a la identificación del Recién Nacido”, indicó Díaz.

Y destacó, que las disertaciones contaron con la colaboración del personal de la Policía Científica y Criminalística de la Provincia, que expuso“sobre dolo culposo”, más un equipo de la delegación provincial del Registro Civil “que se refirió específicamente a la confección de los certificados de nacimiento”.

El cierre fue con un examen final, más la entrega de libros guías para los identificadores, armados por un equipo del Servicio de Identificación del Recién Nacido y la entrega de los certificados correspondientes.