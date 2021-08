Finalizó una nueva edición de Lollapalooza Chicago: 400 mil personas protagonizaron el regreso de los shows masivos en vivo

Compartir

Linkedin Print

Desde el jueves al domingo se realizó en Grant Park el mítico festival. Foo Fighters fueron los encargados de darle el broche de oro al último día de recitales.

El domingo ante cientos de miles de personas, cerró la edición 2021 de Chicago de Lollapalooza. Pero no se trató de un año más, sino que significó el regreso de los festivales de música masivos en el mundo luego de que el año pasado la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia al coronavirus y comenzaran a regir restricciones en todo el mundo con el fin de frenar el avance de la enfermedad.

Así, Lollapalooza Chicago celebró este fin de semana sus 30 años con la presencia al aire libre de más de 400.000 personas que, durante cuatro jornadas, celebraron el reencuentro con la música en vivo en el tradicional Grant Park. El lineup estuvo conformado por artistas como Foo Fighters, Post Malone, Tyler The Creator, Miley Cyrus, Marshmello, Illenium, Journey, Megan Thee Stallion y Roddy Ricch, entre más de 170 bandas y solistas, que dieron rienda suelta al verdadero headliner de la noche: el esperado reencuentro de los músicos con sus fans.

Miley Cyrus fue la encargada de cerrar la primera jornada y se refirió a lo acontecido en el 2020: “Todos nosotros somos lo suficientemente fuertes para enfrentar cualquier cosa que se nos presente en la vida y todo es más fácil si lo hacemos junto a la gente que amamos. En cuarentena estábamos solos y lo superamos. Hoy hay una luz al final del túnel y Lollapalooza es esa luz para todos nosotros. Ahora estamos juntos acá, lo logramos, lo hicimos posible”.

Por su parte, Post Malone también aprovechó la reflexión sobre la pandemia. “Sólo quiero decirle a cada uno de ustedes que los amo”, comenzó y agregó: “Esta es probablemente la mejor noche de mi vida. Estoy feliz de haber salido al escenario y cantar de nuevo estas canciones para ustedes ¡Los amo mucho, gente! ¡Soy el el hombre más suertudo del mundo! ¡Celebremos la vida!”.

El cierre del festival, con Foo Fighters al frente, contó también con una reflexión del líder de la banda, Dave Grohl: “Es una revolución. Si no fuera por Perry Farrell y Lollapalooza ninguno de nosotros estaría acá. Y yo nunca dije ‘Chau’, porque si ustedes vuelven, nosotros volvemos ¡así es cómo funciona!”.

La vuelta del gran show fue cinto por ciento presencial y a capacidad completa. Para ello, todos los asistentes tuvieron que presentar junto con su entrada su certificado de vacunación o PCR negativo. Así, cumpliendo con los protocolos exigidos por Estados Unidos y tomando recaudos, quedó demostrado que es posible el regreso de los shows en vivo, con seguridad para todos los músicos y para el público.

El evento que se desarrolló desde el jueves al domingo, contó con siete escenarios por el que desfilaron cientos de artistas. Además, para no perderse lo que les importaba, los espectadores podían ingresar a la web del festival y personalizar su mapa con los horarios de los shows que querían ver para estar alertas y saber dónde estar en cada momento. Además, hubo trasmisiones en vivo para que fanáticos de todo el mundo pudieran seguir el minuto a minuto del regreso de los recitales masivos en vivo.

Compartir

Linkedin Print