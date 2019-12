Finalmente, Nelly Daldovo juró ayer como diputada nacional

Compartir

Ayer, en una sesión extraordinaria del Congreso de la Nación, asumió como diputada suplente del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Luis Basterra, Nelly Daldovo, ex intendenta de Riacho He- Hé.

Luego de varias amenazas de parte de los bloques opositores de no permitir la jura de los nuevos diputados, los presidentes de cada bloque consensuaron con que no había motivos para impedir la asunción de los legisladores electos democráticamente y permitieron que todos asuman sus bancas.

En total fueron 22 diputados que juraron para reemplazar a los legisladores que fueron designados a otras áreas del gobierno.

Luego, según el acuerdo establecido en el recinto, se llevaría a cabo la sesión para tratar la Emergencia Económica.

Daldovo se expresó respecto al plenario de comisiones que tuvieron el miércoles en el Congreso y al que los legisladores suplentes asistieron invitados por el presidente del bloque, Máximo Kirchner.

«Estuvieron los ministros de desarrollo social, salud, trabajo, el equipo de economía, ministro de producción, la presidenta del Banco Central, con una paciencia tremenda porque realmente las barbaridades que plantearon los de Cambiemos son inexplicables, no tienen vergüenza del país arrasado que nos dejaron», sostuvo.

Y agregó: «mantienen el discurso de Macri, de que nosotros tenemos que continuar lo que empezó él».

Además, afirmó que el dictamen fue favorable ampliamente.

Respecto a una supuesta suma de poderes que indicaba uno de los artículos del proyecto y que era el principal argumento de la oposición para no tratarlo ni votarlo, Daldovo dijo: «en ningún párrafo dice que se le da poderes especiales, cuando habla de poderes especiales habla de cuestiones específicas en donde se le da poder al ejecutivo, porque las cuestiones que nos dejaron queman, son urgentes».

Y siguió: «los ministros de trabajo, producción, todos aclararon que no dice en ninguna letra que se congela y donde habla de suspender momentáneamente es justamente para cambiar las formas impuestas por Macri para nuestros jubilados».

Por último, recordó: «hace ocho días que asumió nuestro Presidente y nuestra vice y este gobierno popular de este movimiento nacional justicialista».

Y finalizó: «de la gran unidad que se conformó con otras fuerzas y tenemos que decirlo en Formosa con todas las letras, la logró con otros compañeros el doctor Gildo Insfrán, que fue el hacedor».