Firma de convenio entre la UNaF y el INT para la Diplomatura en Dramaturgia

Ayer, en las oficinas del Rectorado de la Universidad Nacional de Formosa, el Rector Prof. Esp. Augusto Parmetler suscribió un convenio marco de cooperación con el Instituto Nacional del Teatro (INT), firmando por dicha institución la representante provincial del INT, Graciela Galeano, quien a su vez realizó una donación de libros teatrales a la Biblioteca de la UNaF.

También estuvieron presentes el secretario general académico de la UNaF, Mgter. Alberto Barboza, y el coordinador del Instituto de Desarrollo para el Arte y la Cultura (IDAC), Dr. Carlos Leyes.

“Celebramos no solamente la firma del convenio, sino lo que ya venimos trabajando con la Universidad, que son proyectos que en un mediano plazo se van a estar desarrollando en conjunto. No sólo se trata de la Diplomatura en Dramaturgia, que dentro de poco va a ser una realidad, sino que celebramos este reencuentro después de la pandemia”, destacó Galeano.

“Los trabajadores culturales estuvieron en una situación donde no podían desarrollar su arte de manera total y presencial. Aún así, con las herramientas que brinda la tecnología logró aggionarse la actividad teatral”, agregó.

En ese contexto, “hace bastante tiempo que venimos trabajando en la necesidad de volver a generar una formación en dramaturgia porque tenemos muy buenos autores y debemos promover estos espacios, sobre todo, con este Gobierno Nacional que los viene desarrollando a través del Ministerio de Cultura de la Nación, desde el INT y la UNaF. Estos espacios de organismos estatales acompañan y están presentes, siempre apostando a la educación pública y popular que en nuestro país somos afortunados de poder contar”.

“Además esta formación brindará un respaldo a los trabajadores teatrales también dentro de lo que es la inserción laboral porque tenemos muy buenos docentes idóneos, pero muchas veces falta este respaldo de una institución académica de tanto prestigio y tantos años, que además tiene una historicidad con el teatro”, resaltó.

Sobre la Diplomatura, explicó: “Está orientada a la región NEA, donde vamos a tener cupos en la primera cohorte, siempre pensando que va a haber una segunda. Vamos a tener 10 alumnos por provincia, tendrá una duración de 8 meses, la cursada va a ser virtual con dos encuentros presenciales, uno en mitad de la cursada y al finalizar habrá una doble jornada, serán dos días que estarán completamente documentados y registrados audiovisualmente por la Escuela de Cine ENERC Sede NEA. Allí quienes finalicen la Diplomatura van a poner en escena con actores y directores aquello que generaron en esos 8 meses”.

Respecto de la donación de libros, contó: “A través de la Editorial INT contamos todos los años con un volumen interesante de publicaciones y tenemos muchos libros que hemos donado a la Biblioteca de la Universidad. Esperamos que no solamente los estudiantes de la casa de estudios puedan acceder a ellos, sino también el público en general”.

“El 6 de abril vamos a tener una función de El Fortín de los Caranchos reinaugurando la temporada en el Paseo de las Artes de la UNaF y estos libros van a estar a disposición del público”, concluyó.

