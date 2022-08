Fischer: «La segmentación energética busca la justicia social»

Compartir

El subsecretario de Economía Social de la provincia, Ricardo Fischer remarcó la importancia de inscribirse a la segmentación energética y resaltó el trabajo de los dirigentes y militantes justicialistas asistiendo a la comunidad para que no pierdan este importante subsidio nacional.

Desde hace varios días, en distintos puntos de la ciudad Capital y de las localidades del interior, se desplegaron carpas para que los vecinos puedan completar el formulario para la segmentación tarifaria de energía. De la misma manera lo hizo REFSA abriendo sus puertas durante el fin de semana para atender.

En este sentido, el contador Ricardo Fischer, quien se encontraba brindando este asesoramiento, subrayó que “la finalidad de la segmentación es llevar justicia social, aplicándose el valor de acuerdo a lo que cada uno gana”.

Explicó que para entender cómo funciona el servicio energético hay que distinguir tres estratos: la generación de electricidad (que no se hace en Formosa); la distribución de la energía (que lo hace Trasnea); y la distribución en Formosa, a través de REFSA.

Y aclaró que todos los argentinos, hasta ahora, estamos subsidiados en la energía mayorista y el transporte de energía. Además, en Formosa a las familias más vulnerables se les aplica el beneficio provincial “Esfuerzo Formoseño”, destacando que este grupo de personas “no deben realizar la inscripción porque el gobierno de Formosa ya lo hizo directamente a través de su base de datos”.

“Pero el resto de los argentinos debe completar el formulario, porque si no pagará el 100% del servicio”, advirtió a esta Agencia.

Por eso, insistió en que “no importa a nombre de quien esté el medidor porque el subsidio es al medidor” y ejemplificó: “Si una persona solo alquila la casa pero no está a su nombre el contrato o si el dueño de la casa falleció, hay que inscribirse igual”.

Además, manifestó que a partir de completar la solicitud con ciertos datos como número de cliente/folio, número de medidor, último ejemplar de DNI, ingresos de bolsillo y CUIL de las personas mayores de 18 y una dirección de correo electrónico, el gobierno nacional realizará el cruzamiento de datos con la AFIP y establecerá el subsidio en función de la capacidad adquisitiva de cada hogar, separada en tres grupos: ingresos altos, medios y bajos.

Y estimó que esto posiblemente ya se implemente a partir del bimestre que empieza en agosto/septiembre, es decir que se pagará esa factura en enero/febrero del 2023.

Es así que preocupados y ocupados para que ninguna familia pierda el beneficio “garantizamos a todas las personas que puedan acercarse a las distintas carpas o a REFSA para poder completar el formulario” concluyó.

