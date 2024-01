Fischer ratificó su oposición al «capitalismo salvaje» que propone el Gobierno Nacional

El subsecretario de Economía Social de la provincia, contador Ricardo Fischer, reivindicó la lucha por los derechos de los argentinos, en el marco del paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT) el pasado miércoles.

En principio, expresó que “cuando la Patria está en riesgo, tenemos que salir a defenderla y nosotros, como militantes peronistas, no vamos a permitir que este capitalismo salvaje ponga en peligro nuestro país”.

Y agregó que “la economía social, que es el hombre sobre el capital, le va a hacer frente a la economía capitalista, porque el capital es el dominio de la plata sobre el hombre”.

De esa manera, Fischer afirmó que “vamos a pelear, junto a las cooperativas, mutuales, consorcios, organizaciones sociales y los emprendedores, contra este capitalismo que propone el Gobierno Nacional”.

“Vamos a luchar para salvar la Patria”, acentuó el subsecretario, manifestando que “el Gobierno sólo se ocupa del sector financiero, no de la economía real del trabajador, eso a ellos no les importa porque vinieron a robarse la Argentina”.

En ese orden, indicó que “en el Gobierno de (Mauricio) Macri sacaron préstamos y se robaron en forma de intereses y se fugaron la plata al exterior y ahora, plantean un blanqueo, traer la plata y comprar todas las empresas argentinas y llevarse lo que queda”.

“A este Gobierno no le importa el pueblo, los jubilados, la economía social, ni los emprendedores, sólo le importa que el rico sea más rico y el pobre sea más pobre”, señaló.

Fischer cerró contundente, afirmando que “lo único que les interesa es lo que les genera ganancia para ellos y eso, no se lo vamos a permitir”.