Fito Páez reapareció tras la operación por la fractura de cinco costillas: “Gracias por tanto amor”

A comienzos de septiembre, Fito Páez sufrió un accidente doméstico que le ocasionó la fractura de cinco costillas. Por este motivo, los especialistas le diagnosticaron un “reposo absoluto”, lo que derivó en la postergación de sus conciertos en Colombia y México, tal como lo informó su oficina de prensa a través de un comunicado oficial fechado el 4 de este mes.

“Queremos transmitir tranquilidad, Fito se encuentra recibiendo la atención médica adecuada y está en proceso de recuperación. Agradecemos profundamente la comprensión y el apoyo en este momento”, señalaba el escrito. Por su parte, el propio Fito se dirigió a sus fans, excusándose en primera persona por no poder das los shows según lo pautado y esperando un pronto reencuentro: “Un tropezón no es caída. Gracias por la paciencia. Los quiero mucho”, firmó.

Pasó casi un mes y el rosarino actualizó su situación en sus redes sociales. Lo hizo con una foto desde la clínica madrileña Ruber Internacional Centro Médico Masó, y manifestó su alegría porque todo marcha de acuerdo a lo pautado. “En manos de los doctores Regulo Ávila y Uxio García Aldao a cargo de un equipo inigualable de médicos, clínicos y enfermeras, hice la recuperación de una fuerte contusión en la caja torácica”, señaló el rosarino, y aclaró cauteloso: “Falta un último tramo de adaptación al mundo real. Esa es una materia conocida”.

A continuación, el autor de “El amor después del amor” le dedicó unas palabras a quienes estuvieron a su lado de alguna manera en todo este tiempo: “Gracias a todas las personas, amigas, amigos, familiares, desconocidos y desconocidas que llamaron o escribieron para enviar buenos augurios de recuperación. Apagué el teléfono hasta hace unas horas. Gracias por tanto amor”; escribió el rosarino antes de puntualizar en algunos afectos especiales, como sus hijos Martín y Margarita y su pareja Eugenia Kolodziej”, definida como “mi ángel de la guarda”.

El inconveniente surgió en medio de las grabaciones de su disco Novela y de su tour internacional y antes de encarar los shows en los que celebrará los 40 años de Del 63 y los 30 de Circo Beat. “Gracias también a mi manager Daniel Grinbank que está haciendo lo imposible para reordenar mi complicadísima agenda de conciertos y salida del nuevo álbum”, señaló Páez. Por último, se despidió desde la que definió como “una de las mejores clínicas del mundo” con la frase ”I’’m back” (”estoy de regreso”) y una foto en modo guerrero y con el puño cerrado en primera plano. Toda una declaración de principios sobre su estado de ánimo.

El accidente impactó cuando el artista estaba muy enfocado en la realización de Novela, su próximo álbum.

Durante algunas semanas entre junio y julio, estuvo en Abbey Road, los míticos estudios de Londres inmortalizados por Los Beatles, para trabajar las nuevas canciones y las redes sociales funcionaron como un diario no tan íntimo de su trabajo cotidiano y un puente con sus fanáticos. Allí se lo vio con sus históricos colaboradores Carlos Vandera y Coki Debernardi, con el productor Gustavo Borner y con parte de los músicos que le dan vida a los nuevos temas. Y en un lugar legendario, en el que se grabaron algunos de los discos más importantes de la historia, cualquier cosa puede pasar.

“Johnny Depp pasó a saludarnos por el estudio dos de Abbey Road”, reveló Fito, compartiendo dos imágenes junto al protagonista de Piratas del Caribe y explicando el contexto: “Él estaba en el estudio uno terminado su primer largometraje como director sobre la vida de Modigliani, el célebre pintor italiano”, aseguró. Entre sonrisas y gestos cómplices, Páez elogió al actor nacido en Kentucky: “Aquí escuchando dos canciones de Novela. Gracias Mr Depp por su encanto y su caballerosidad. Una visita inesperada y amorosa”, concluyó sobre un encuentro cumbre e inesperado