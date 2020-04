Flavio celebró los dos años de Dionisio con una torta inspirada en el coronavirus

Compartir

El segundo cumpleaños de Dionisio Mendoza, el hijo de Flavio Mendoza, cayó en plena cuarentena por el coronavirus, pero el artista decidió celebrarlo junto a sus seguidores y con un detalle que dio muchísimo que hablar: una torta que no tuvo ninguna temática infantil, sino fue inspirada en la misma pandemia.

El productor publicó las fotos de la fiesta que le hizo a su nene, con el particular pastel que además de tener ojos y cejas “malvados” y un barbijo personificando al virus, tenía una canilla con agua… ¡todo hecho con mazapan! “La torta es para crear conciencia, lavarnos las manos y protegernos, pero sobre todo que fluya el amor”, explicó el artista.

“Un cumple diferente, pero siempre con todo el amor del mundo para que seas muy feliz amor mío. Gracias a todos los que me ayudaron para que Dio tenga su cumple”, escribió Flavio Mendoza, feliz.