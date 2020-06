Flavio Mendoza apuntó contra quienes se ‘regocijan’ de que no vuelva el Bailando

Compartir

El regreso del Bailando a la pantalla de eltrece se demora al compás de la cruda realidad de la evolución de la pandemia de coronavirus, y la noticia es frecuente foco de análisis de muchos periodistas y panelistas. Como integrante del BAR del reality, Flavio Mendoza blanqueó su fastidio con quienes se alegran de los percances del show.

En una nota con Fernanda Iglesias en radio Del Plata, el artista contó los detalles de la vuelta de ShowMatch: “La producción nos dijo que va a ser un programa de humor con la conducción de Marcelo Tinelli. Ya pasaron los protocolos correspondientes (a las autoridades pertinentes) para hacer el Bailando, pero se tiene que aprobar. Tienen que ver si puede o no salir el programa al aire”.

Indignado, el platinado explotó: “Me parece que es momento de ser muy solidario. No comparto que la gente se regocije de que el Bailando no vuelva. Me parece que hay mucho pelot… en la televisión que esta sentado, cobra un sueldo y no se da cuenta de que hay gente que se está cag… de hambre de verdad. Me da por las pelot… me parece tan de cuarta”.

Ante la pregunta puntual de la conductora sobre a quién se refería, Flavio eludió la aclaración: “La televisión está llena de pelot… Me molesta el mala leche. Acá está la envidia a Marcelo Tinelli. Muchos quieren ser como Marcelo y no le llegan ni a los talones. Cuando se sientan a hablar tan holgadamente a hablar porque les siguen dando el sueldito. Eso me parece de pobre tipo. No es solo un sálvese quien pueda, sino que si te pueden empujar al precipicio, te empujan”.

Esa entrevista llamó la atención de Ángel de Brito, quien es jurado del Bailando, y en Los Ángeles de la Mañana concluyó: “No voy a traducir a Flavio Mendoza porque lo puede decir él. Punto. Yo no vi a nadie burlarse de que no vuelve el Bailando, pero es evidente que él sí lo vio”.