Flavio Mendoza rompió en llanto por los efectos de la pandemia: “¿Qué va a ser de nuestro país cuando pase todo esto?”

Compartir

Linkedin Print

El coreógrafo criticó a la clase política por no dejarle un mensaje esperanzador a la sociedad. “Lo único que hacen es asustarte”, aseguró entre lágrimas

Este domingo, Flavio Mendoza reapareció en televisión en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand, conducida por Juana Viale, y se mostró muy angustiado por la segunda ola de coronavirus que afecta al país, que trajo no solo graves consecuencias económicas sino también emocionales, producto del encierro.

“Me angustia los que realmente no tienen para darle de comer a su hijo, ¿qué va a ser de nuestro país cuando pase todo esto? Creo que los que nos gobiernan tienen que dar un mensaje de que vamos a salir, de que tengamos fe. Eso es lo que no escucho y lo necesitamos”, comenzó diciendo el coreógrafo. Y continuó, ya con la voz quebrada y entre lágrimas: “Los argentinos necesitamos que nos digan que vamos a salir. Es importante, no escucho nunca a nadie de ellos diciendo que vamos a salir. Tienen que decirlo, lo merecemos. No se le rebeló nadie a esta gente, nadie salió a la calle como en otros países a prender fuego todo. Gracias a Dios que no pasó, pero que nos tengan un poco de respeto. Nosotros somos los que le pagamos el sueldo”.

Ante estas palabras, Mariano Caprarola, que también estaba invitado al programa, tampoco pudo contener la emoción, y el resto de los presentes, María Fernanda Callejón y la periodista Roxy Vázquez de TN apoyaron sus dichos, al igual que la conductora. “Creo que el mensaje más esperanzador que podemos dar es que vamos a salir de esto”, señaló Juana.

“Ponés un canal, critican a uno, ponés otro canal, critican al otro. Basta de todo eso, denle un poco a la gente lo que merece, que es una caricia, un abrazo. Es todo el tiempo una pálida, lo único que hacen es asustarte y que te quedes encerrado. Es como el cuentito del conejo. Te quedás encerrado, te quedás encerrado, pero después cuando tengamos que salir, vamos a estar debilitados. Y entonces no vas a poder correr para que el lobo no te coma. Entonces den un poco ese mensaje de que vamos a salir. No sean tan corruptos”, cerró conmovido.

En este sentido, a mediados de abril el productor teatral se había quejado de las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno. “Están tomando nuevas medidas y esto perjudica muchísimo a nuestra industria, no solamente al teatro sino a los circos y a todos los que hacen entretenimiento. Estamos pidiendo que por favor revean esta situación”, advirtió el productor, en una filmación registrada durante el ensayo de una de sus obras.

En su parlamento, el coreógrafo pidió “por favor” que no se efectúe “este tipo de cierre”, y propuso en cambio “hacer cosas más lógicas”, como “ir a los lugares donde las cosas se hacen mal”. “En el Circo del Ánima tengo un inspector todos los días cuando hago las funciones, para que se cumplan los protocolos, como tienen que ser, igual en el teatro”, destacó. E ironizó sobre el cierre nocturno: “¿Qué? ¿El virus contagia desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana?”.

Y luego, Flavio explicó: “Son proyectos con mucha gente. De mí trabajan más o menos 300 personas, que son 300 familias. ¿Por qué el golpe siempre a la parte artística? El arte también te cura, te sana. Con protocolos, tenemos que seguir trabajando”. Cabe señalar que, durante el año pasado, Mendoza fue uno de los productores teatrales más activos en el afán de volver a montar obras sobre los escenarios.

Compartir

Linkedin Print