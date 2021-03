Flavio Mendoza: “Tenía programado un segundo hijo”

Compartir

Linkedin Print

Gracias a la subrogación de vientre, Flavio Mendoza se convirtió hace tres años en papá de Dionisio. Si bien sentía el fuerte deseo de volver a convertirse en padre, no pudo viajar al exterior para comenzar el trámite -por el avance del Covid-19- y la situación pandémica le produjo tanto temor que le puso un freno a su deseo.

“Tenía programado un segundo hijo porque él (Dionisio) quiere un hermanito, pero se me frenó todo. Me dio miedo cómo se ha manejado el ser humano. Soy positivo y pienso que tal vez traigo a alguien que le va a hacer bien a este mundo”, aseguró en diálogo con Cortá por Lozano.

Además, el productor, que estuvo varios días internado por Covid-19, cerró remarcando que lo más probable es que su plan siga en pausa hasta que se logre frenar el avance del coronavirus en el mundo. “Me dio miedo, me asustó. No sabía qué iba a pasar en la pandemia, qué iba a pasar con todo esto… ¡y todavía no sabemos!”, sentenció.

Compartir

Linkedin Print