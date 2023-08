Flor de la V dio detalles de la salud de Silvina Luna: «Ella está consciente»

Silvina Luna está internada en el Hospital Italiano desde hace tres meses, luchando por su vida, tras el delicado cuadro de hipercalcemia que tuvo luego de las cirugías estéticas que le practicó el médico Aníbal Lotocki en 2011 y que le produjo una insuficiencia renal.

En medio de especulaciones sobre su cuadro de salud, la conductora Florencia de la V recibió un audio de una persona cercana al entorno de la actriz y decidió contar información actualizada sobre su salud en la emisión de este viernes en el ciclo Intrusos (América).

“Perdón, pero me acaban de mandar un mensaje sobre la salud de Silvina Luna. Se están diciendo muchas cosas en la televisión y me quieren aclarar esto”, explicó mientras escuchaba el audio. “Me dijeron que lo del brazo con una infección es por los catéter. Ella está consciente, está muy bien de ánimo, habla, no está intubada”, agregó la conductora.

Además, manifestó su preocupación por la salud de su colega: “Ella sigue en nuestras oraciones hasta que se mejore. Me da paz saber eso, gracias a la persona que me escribió que es de su círculo. Trato de ser cautelosa, lo digo porque confío en esta fuente, esto que me pasaron es de una fuente muy cercana. Me aclararon que ella está consciente, muy bien de ánimo”.

Luego, el panelista Guido Záffora aseguró que había conversado con Fernando Burlando, abogado de Luna. “Me dijo lo mismo que te dijeron a vos. Me dijo que su salud va a transitar así, con bajos y altos, y los bajos son preocupantes. Más tarde están evaluando con el Hospital Italiano dar un parte médico por las cosas que se están diciendo y con el círculo íntimo de Silvina”. De esta manera, es probable que en las próximas horas se den a conocer más novedades de su estado actual.

Es en medio de este panorama quien se refirió al tema fue Ximena Capristo, amiga personal de Luna, quien a través de su cuenta de Instagram publicó un particular mensaje que llegó al corazón de todos: “Dios ha visto tu vida, conoce de tus sueños y tus batallas. Él estará contigo, te abrirá los caminos y te dará su bendición y será tan grande que superará todo aquello que siempre has pedido”. Para finalizar, dos palabras necesarias en medio de esta situación: “Fuerza y fe”.

