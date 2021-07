Flor de la V habló del reality de Pampita: “Ella es una máquina de facturar”

Compartir

La panelista del nuevo ciclo A la tarde opinó que la modelo queda expuesta al aceptar mostrar su intimidad frente a las cámaras.

En breve, Carolina Ardohain dará a luz a su hija, fruto de su relación con el empresario Roberto García Moritán. La modelo sigue trabajando a full mientras espera la inminente llegada de su beba cuyo nombre todavía se desconoce: conduce el ciclo Pampita online, es jurado en La Academia, ShowMatch y protagoniza un reality propio sobre su embarazo que se emitirá para la plataforma Paramount+.

Cabe recordar que en una entrevista con Intrusos, la ex de Benjamín Vicuña había dado detalles de esta producción que tendrá diez episodios: “El reality es prácticamente todo mío con lo que me lleva el día, participan muy poquito mis hijos porque obviamente mi faceta de mamá está muy presente, pero no es algo que ellos estén muy expuestos. Robert también participa acompañándome en irme a buscarme a Showmatch o esas cosas, pero no son los protagonistas”.

Cuando el conductor Rodrigo Lussich le consultó si Vicuña aparecerá en el show, la modelo aseguró: “No, no sé por qué inventaron que aparecía. Tuvimos una charla por el bienestar de los chicos: ‘Voy a hacer esto, cómo lo hacemos, cómo los protegemos a los chicos para que ellos estén cómodos’. Hicimos un modelo de contrato para que los chicos estén muy cuidados, no se sientan invadidos, porque esta profesión la elegí yo pero ellos en definitiva no tienen nada que ver”.

En el nuevo ciclo A la tarde, que conduce Karina Mazzocco por las tardes de América, opinaron sobre la realización del nuevo documental que se llamará Siendo Pampita y cuestionaron la decisión de Carolina de mostrar su intimidad y la de sus hijos, Beltrán, Benicio y Bautista. Dueña de una lengua filosa, la panelista Flor de la V aseguró: “Pampita es una máquina de facturar, ella te va a vender la placenta apenas salga la beba del cuerpo”. Tanto la conductora como todos los integrantes del panel aplaudieron a la capocómica.

Además, Sabrina Rojas criticó a la modelo por protagonizar este reality: “Yo creo que Pampita es una chica que factura mucho y que no le hace falta exponerse tanto, ella ha pedido piedad para preservar su vida privada. Después de esto no hay forma de poder reclamar el día de mañana que no se acerquen a su vida privada”.

Mientras que la periodista Débora D’Amato afirmó: “Abre una puerta muy difícil de cerrar. Ella dice ‘de qué manera los puedo cuidar (a sus hijos)’. Me parece que la mejor manera de cuidarlos es no firmando un contrato para poder exponer la vida”. Y Sabrina agregó: “El reality por más cuidado que esté, hay algo que no va a poder controlar: la repercusión, los portales, nosotros, Instagram. Eso te desequilibra más de lo que podés llegar a mostrar”.

Por último, Flor opinó: “Una vez que firmaste y que exponés tu vida, ya está… En mi caso, preservo bastante a mis hijos”. Cuando la conductora le preguntó si aceptaría hacer un reality sobre su vida, la panelista respondió con total sinceridad: “Depende cuánto me pongan, todo es negociable. Nunca digan nunca”.

